Конкуренция за украинских работников: почему Европе нужны наши кадры

Мужчина и женщина сидят у реки с чемоданами, лодка плывет по реке. Фото: УНИАН.

Пока в Украине только начинают формироваться первые политические дискуссии о послевоенном восстановлении, европейский рынок труда уже готовится к жесткой конкуренции за украинскую рабочую силу и интеллектуальные ресурсы. Уже в ближайшее время страны Евросоюза могут развернуть настоящую борьбу за наших граждан. Однако для самой Украины эта тенденция станет серьёзным вызовом.

Об этом сообщает Oboz.ua, передают Новини.LIVE.

Почему Европе не хватает украинцев

Украинцы по своей истории всегда были трудолюбивым народом, сохраняя эту добродетель на протяжении веков. Полномасштабная война заставила более миллиона украинцев покинуть свои дома и приспособиться к новой жизни в странах ЕС.

Наши граждане уже овладели языками, обладают необходимым опытом и не требуют долгих месяцев адаптации. А европейским работодателям значительно дешевле привлекать украинцев, чем инвестировать в сложную интеграцию рабочих из отдаленных азиатских или африканских стран.

Почему интеграция украинцев в ЕС вредит Украине

Государству придется бороться за своих граждан. Ведь в ходе восстановления инфраструктуры и экономики придется одновременно компенсировать огромные демографические потери. На данный момент действенных практических механизмов возвращения людей нет.

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Дискуссии пока ведутся на политическом уровне. Если после войны часть граждан выберет работу за рубежом, страна рискует остаться без рабочей силы в самый важный момент.

Польша — лидер по трудоустройству украинцев

Наибольший спрос на иностранную рабочую силу сейчас наблюдается в Польше.

Работников больше всего ищут в таких нишах:

гостинично-ресторанный бизнес и заведения общественного питания;

пищевая промышленность;

розничная торговля;

логистика и складское хозяйство.

Именно в этих отраслях больше всего вакансий для иностранцев, и они готовы обеспечить стабильность для работников.

Где в Польше сокращают работников

В отличие от сферы обслуживания и логистики, польская промышленность переживает не лучшие времена. Кризис зафиксирован в следующих отраслях:

Перерабатывающий сектор, где только с января по май количество работающих сократилось на 1,35%, что соответствует сокращению более 32 тысяч работников. Мебельная промышленность также переживает самый глубокий кризис. В мае в ней оставалось всего 140 тысяч рабочих. Это на 4,1% меньше, чем в 2025 году. В автомобильном секторе производство автомобилей и автокомпонентов сократило штат до 197 тысяч человек. Только за первые пять месяцев года спад достиг 3,3%.

Где быстрее всего растут зарплаты

Динамика доходов в Польше сильно различается в зависимости от отрасли. По словам экспертов, лидером по темпам роста зарплат стала логистика — в мае средняя зарплата здесь оказалась на 8,1% выше, чем годом ранее.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, насколько выше зарплата в соседней Польше. Средний уровень дохода поляков достигает 10 000 злотых, что примерно соответствует гривневому эквиваленту в размере 120 000 гривен. Однако, по словам экспертов, у большинства граждан зарплата не превышает 6 802 злотых, что равно 81 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, за что могут депортировать украинцев из Германии и Польши. Одной из таких причин может быть просрочка загранпаспорта, визы или другого документа, позволяющего находиться на территории ЕС. Однако международное право запрещает депортацию в страны, где идет война.