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Главная Экономика Консульские услуги за рубежом: Кабмин упростил проверку э-ВОД

Консульские услуги за рубежом: Кабмин упростил проверку э-ВОД

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 05:45
Новые правила оказания консульских услуг за рубежом: что нужно знать мужчинам
Мужчина смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE.

Кабмин внес изменения в порядок проверки военно-учетных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, обращающихся за консульскими услугами в дипломатические учреждения за рубежом. Новые нормы упрощают процедуру подтверждения данных. Также расширяются возможности для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

Об этом сообщают в Департаменте консульской службы МИД Украины, передают Новини.LIVE.

Отмена временного ограничения

Согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения", для получения консульских услуг мужчины призывного возраста обязаны предъявлять консулу действительный военно-учетный документ в электронной форме, сформированный в приложении "Резерв+".

Ранее требовалось, чтобы электронный военно-учетный документ (э-ВОД) был сформирован не ранее чем за 72 часа до визита в консульство или посольство. Отныне это ограничение отменено. Достаточно предъявить электронный документ, действительный непосредственно на момент визита в учреждение.

В каких случаях в оказании услуг могут отказать

Дипломатические учреждения будут отказывать в совершении консульских действий при следующих условиях:

Читайте также:
  • э-ВОД является недействительным или указанные в нем данные требуют обновления;
  • заявитель вообще не предъявил документ;
  • в предъявленном э-ВОД отсутствует подтверждение актуальности персональных данных.

Когда в электронном ВОД могут не требовать:

  • оформление удостоверения личности для возвращения в Украину;
  • осуществление консульских действий в отношении детей, если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства;
  • обращения от граждан, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом.

Если нет "Резерв+"

Для граждан, которые не могут авторизоваться в приложении "Резерв+" или обновить данные онлайн, МИД совместно с Минобороны разрабатывают дополнительные механизмы. До конца года появится возможность обновления данных через консульский учет.

Для этого мужчинам необходимо будет:

  • встать на временный или постоянный консульский учет;
  • или актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении, если они уже находятся на учете.

Кроме того, граждане, которые не могут самостоятельно обновить данные в приложении из-за отсутствия карточки налогоплательщика, могут лично обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины для ее оформления через государственную систему "е-Консул".

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие страны не предоставляют временную защиту мужчинам призывного возраста. Отныне граждане должны доказать, что их воинская обязанность выполнена. Соответствующее решение было опубликовано 4 августа.

Также Новини.LIVE сообщали, как оформить налоговую карточку за рубежом. Отныне украинцы смогут сделать это по максимально упрощенной процедуре. Ранее восстановить налоговый код могли только несовершеннолетние.

Европа консульство выезд за границу призывник Резерв+
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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