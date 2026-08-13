Новые правила оказания консульских услуг за рубежом: что нужно знать мужчинам

Мужчина смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE.

Кабмин внес изменения в порядок проверки военно-учетных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, обращающихся за консульскими услугами в дипломатические учреждения за рубежом. Новые нормы упрощают процедуру подтверждения данных. Также расширяются возможности для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

Об этом сообщают в Департаменте консульской службы МИД Украины, передают Новини.LIVE.

Отмена временного ограничения

Согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения", для получения консульских услуг мужчины призывного возраста обязаны предъявлять консулу действительный военно-учетный документ в электронной форме, сформированный в приложении "Резерв+".

Ранее требовалось, чтобы электронный военно-учетный документ (э-ВОД) был сформирован не ранее чем за 72 часа до визита в консульство или посольство. Отныне это ограничение отменено. Достаточно предъявить электронный документ, действительный непосредственно на момент визита в учреждение.

В каких случаях в оказании услуг могут отказать

Дипломатические учреждения будут отказывать в совершении консульских действий при следующих условиях:

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э-ВОД является недействительным или указанные в нем данные требуют обновления;

заявитель вообще не предъявил документ;

в предъявленном э-ВОД отсутствует подтверждение актуальности персональных данных.

Когда в электронном ВОД могут не требовать:

оформление удостоверения личности для возвращения в Украину;

осуществление консульских действий в отношении детей, если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства;

обращения от граждан, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом.

Если нет "Резерв+"

Для граждан, которые не могут авторизоваться в приложении "Резерв+" или обновить данные онлайн, МИД совместно с Минобороны разрабатывают дополнительные механизмы. До конца года появится возможность обновления данных через консульский учет.

Для этого мужчинам необходимо будет:

встать на временный или постоянный консульский учет;

или актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении, если они уже находятся на учете.

Кроме того, граждане, которые не могут самостоятельно обновить данные в приложении из-за отсутствия карточки налогоплательщика, могут лично обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины для ее оформления через государственную систему "е-Консул".

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие страны не предоставляют временную защиту мужчинам призывного возраста. Отныне граждане должны доказать, что их воинская обязанность выполнена. Соответствующее решение было опубликовано 4 августа.

Также Новини.LIVE сообщали, как оформить налоговую карточку за рубежом. Отныне украинцы смогут сделать это по максимально упрощенной процедуре. Ранее восстановить налоговый код могли только несовершеннолетние.