Какие лекарства можно вывозить за границу: правила на август 2026 года

Лекарственные препараты на границе. Фото: Facebook/Западное региональное управление Госпограничной службы Украины, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Перед поездкой в Европу необходимо позаботиться о самом важном — о здоровье. В частности, в дорогу стоит взять с собой аптечку со всем необходимым. Однако следует помнить, что из-за некоторых лекарств у пассажиров могут возникнуть проблемы с пограничниками.

Об этом пишет Visit Ukraine, передает Новини.LIVE.

Ввоз лекарств в ЕС

Пассажиры без проблем могут брать с собой в Европу лекарства без сильно выраженного действия, для приобретения которых не требуется рецепт. В частности, обезболивающие, противоаллергические средства, таблетки от тошноты и витамины.

Однако пассажирам следует помнить об ограничениях по количеству и стоимости препаратов. В частности, в большинстве стран ЕС можно ввозить до 5 упаковок лекарств (по 20 таблеток в каждой) на одного человека, а их общая стоимость не должна превышать 430 евро (22 205 гривен).

Каждый препарат следует хранить в оригинальной упаковке с инструкциями, чтобы не вызвать у пограничников лишних подозрений.

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Следует помнить, что без рецепта строго запрещается провозить психотропные и наркотические препараты, а также лекарства, содержащие кодеин и эфедрин. В частности, кодеин и эфедрин содержатся в таких популярных препаратах, как "Нурофен Плюс", "Кетанова" и "Бронхолитин". Также строго контролируется ввоз лекарств с барбитуратами — "Валокордин", "Барбовал" и "Корвалол".

Пассажирам, которым необходимы рецептурные лекарства, следует подготовить определенный пакет документов:

копию медицинской карты с указанием необходимых вам лекарств, а также схему лечения;

рецепт с подписью и печатью врача на конкретный препарат, название которого должно быть указано латиницей;

чек из аптеки, где были приобретены соответствующие препараты.

Без рецепта пограничники не позволят вам ввезти в Европу сильные снотворные, транквилизаторы, препараты для лечения СДВГ, а также опиоидные обезболивающие.

Не стоит пересыпать лекарства в отдельные контейнеры и брать с собой большое количество — это может вызвать подозрение у пограничников.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть установлены из-за задолженности по алиментам и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дія" и сервис Opendatabot.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит проще, а вот в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.