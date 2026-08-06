Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Развернут на границе: какие лекарства категорически запрещено везти с собой в Европу

Развернут на границе: какие лекарства категорически запрещено везти с собой в Европу

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 15:35
Какие лекарства можно вывозить за границу: правила на август 2026 года
Лекарственные препараты на границе. Фото: Facebook/Западное региональное управление Госпограничной службы Украины, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Перед поездкой в Европу необходимо позаботиться о самом важном — о здоровье. В частности, в дорогу стоит взять с собой аптечку со всем необходимым. Однако следует помнить, что из-за некоторых лекарств у пассажиров могут возникнуть проблемы с пограничниками.

Об этом пишет Visit Ukraine, передает Новини.LIVE.

Ввоз лекарств в ЕС

Пассажиры без проблем могут брать с собой в Европу лекарства без сильно выраженного действия, для приобретения которых не требуется рецепт. В частности, обезболивающие, противоаллергические средства, таблетки от тошноты и витамины.

Однако пассажирам следует помнить об ограничениях по количеству и стоимости препаратов. В частности, в большинстве стран ЕС можно ввозить до 5 упаковок лекарств (по 20 таблеток в каждой) на одного человека, а их общая стоимость не должна превышать 430 евро (22 205 гривен).

Каждый препарат следует хранить в оригинальной упаковке с инструкциями, чтобы не вызвать у пограничников лишних подозрений.

Читайте также:

Следует помнить, что без рецепта строго запрещается провозить психотропные и наркотические препараты, а также лекарства, содержащие кодеин и эфедрин. В частности, кодеин и эфедрин содержатся в таких популярных препаратах, как "Нурофен Плюс", "Кетанова" и "Бронхолитин". Также строго контролируется ввоз лекарств с барбитуратами — "Валокордин", "Барбовал" и "Корвалол".

Пассажирам, которым необходимы рецептурные лекарства, следует подготовить определенный пакет документов:

  • копию медицинской карты с указанием необходимых вам лекарств, а также схему лечения;
  • рецепт с подписью и печатью врача на конкретный препарат, название которого должно быть указано латиницей;
  • чек из аптеки, где были приобретены соответствующие препараты.

Без рецепта пограничники не позволят вам ввезти в Европу сильные снотворные, транквилизаторы, препараты для лечения СДВГ, а также опиоидные обезболивающие.

Не стоит пересыпать лекарства в отдельные контейнеры и брать с собой большое количество — это может вызвать подозрение у пограничников.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть установлены из-за задолженности по алиментам и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дія" и сервис Opendatabot.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит проще, а вот в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

путешествие Европа выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации