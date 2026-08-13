Нові правила консульських послуг за кордоном: що необхідно знати чоловікам

Чоловік дивиться в телефон. Фото: Новини.LIVE.

Кабмін вніс зміни до порядку перевірки військово-облікових документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які звертаються за консульськими послугами до дипломатичних установ за кордоном. Нові норми спрощують процедуру підтвердження даних. Також розширюють можливості для громадян, які не можуть скористатися мобільним застосунком "Резерв+".

Про це повідомляють в Департаменті консульської служби МЗС України, передають Новини.LIVE.

Скасування часового обмеження

Згідно із Законом України "Про правовий режим воєнного стану", для консульських послуг чоловіки призовного віку зобов'язані надавати консулу дійсний військово-обліковий документ в електронній формі, сформований у застосунку "Резерв+".

Раніше вимагалося, щоб е-ВОД був сформований не раніше ніж за 72 години до візиту в консульство чи посольство. Відтепер це обмеження скасовано. Достатньо пред'явити електронний документ, який є дійсним безпосередньо на момент візиту до установи.

Коли у наданні послуг можуть відмовити

Дипломатичні установи відмовлятимуть у вчиненні консульських дій за таких умов:

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е-ВОД є недійсним або зазначені в ньому дані потребують оновлення;

заявник взагалі не пред'явив документ;

у пред'явленому е-ВОД відсутнє підтвердження актуальності персональних даних.

Коли е-ВОД можуть не вимагати:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства;

звернення від громадян, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Якщо немає Резерв+

Для громадян, які не можуть авторизуватися в застосунку "Резерв+" або оновити дані онлайн, МЗС спільно з Міноборони розробляють додаткові механізми. До кінця року з'явиться можливість оновлення даних через консульський облік.

Для цього чоловікам необхідно буде:

стати на тимчасовий або постійний консульський облік;

або актуалізувати свої дані у дипломатичній установі, якщо вони вже перебувають на обліку.

Крім того, громадяни, які не можуть самостійно оновити дані в застосунку через відсутність картки платника податків, можуть особисто звернутися до найближчого посольства чи консульства України для його оформлення через державну систему "е-Консул".

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які країни не надають тимчасовий захист для чоловіків призовного віку. Відтепер громадяни мають довести, що їхній військовий обов'язок виконаний. Відповідне рішення було оприлюднене 4 серпня.

Також Новини.LIVE повідомляли, як оформити картку платника податків за кордоном. Відтепер українці зможуть це зробити за максимально спрощеною процедурою. Раніше відновити податковий код могли тільки неповнолітні.