РНОКПП за кордоном: з 30 липня українці можуть оформити податковий код за спрощеною процедурою

Черга людей, прапор України та ЄС. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці за кордоном тепер можуть оформити картку платника податків за спрощеною процедурою. Раніше цю послугу можна було оформити лише дітям, а тепер вона доступна кожному українцю з документом, що посвідчує особу. Зміни запрацювали з 30 липня.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ та Державній податковій службі, передають Новини.LIVE.

Що змінилося

Ще на початку року запустили пілотну версію сервісу. Оформити податковий код можна було лише неповнолітнім за заявою одного з батьків через систему "е-Консул". Також це можна було зробити через посольство або консульство.

Тепер же скористатися послугою може будь-який громадянин України за кордоном, незалежно від віку. Тому якщо паперовий документ було втрачено, його дублікат можна легко відновити.

Як подати заяву та які необхідні документи

Громадяни віком від 14 років можуть звернутися особисто до найближчого посольства або консульства. Якщо особисто прийти немає змоги, документи може подати законний представник. Законний представник має бути нотаріально завіреним, що свідчитиме його повноваження. До 18 років законним представником може бути хтось із батьків. Для цього при оформленні слід пред’явити свідоцтво про народження дитини.

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Подати заяву можна двома способами:

Онлайн через особистий кабінет у системі "е-Консул". Особисто в посольстві чи консульстві.

Для цього необхідні наступні документи:

паспорт громадянина України (для повнолітніх);

витяг з реєстрації місця проживання;

свідоцтво про народження дитини (для дітей до 14 років);

заповнена облікова картка за формою № 1ДР (заповнюється безпосередньо в консульстві).

Скільки це коштує

Якщо подавати заяву самостійно онлайн — послуга безкоштовна. А ось звернення до посольства чи консульства передбачає консульський збір за автоматизовану обробку даних — 40 доларів США або 37 євро.

Навіщо потрібен РНОКПП

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, він же відомий як ідентифікаційний код — це ключ до цифрових державних послуг. Саме РНОКПП пов'язує між собою державні реєстри, і без нього доступ до багатьох сервісів навіть за кордоном залишається обмеженим.

Очільник МЗС Андрій Сибіга зазначив, що держава продовжує спрощувати доступ до послуг для українців за кордоном. Кожна така реформа — це насамперед про повагу до громадян, яка мотивує зберігати зв'язок з Україною.

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Крім того, Новини.LIVE розповідали про три головні фінансові нововведення, які торкнуться українців вже в серпні. Це стосуватиметься страхового стажу, переказу коштів та нову форму звітності перед податковою. Зокрема з 2 серпня 2026 року набуде чинності закон, який урегулює механізм підтвердження стажу для призначення пенсії у випадках, коли дані відсутні в електронних системах.