Конкуренція за українських працівників: чому Європі потрібні наші кадри

Чоловік та жінка сидять біля річки з валізами, човен пливе по річці. Фото: УНІАН.

Поки в Україні лише формуються перші політичні дискусії про повоєнне відновлення, європейський ринок праці вже готується до жорсткої конкуренції за українські руки та мізки. Вже найближчим часом країни Євросоюзу можуть розгорнути справжнє змагання за наших громадян. Проте для самої України ця тенденція стане серйозним викликом.

Про це повідомляє Oboz.ua, передають Новини.LIVE.

Чому Європі не вистачає українців

Українці за своєю історією завжди були працелюбним народом, несучи цю чесноту крізь віки. Повномасштабна війна змусила понад мільйон українців залишити свої домівки та пристосуватись до нового життя в країнах ЄС.

Наші громадяни вже опанували мови, мають потрібний досвід і не вимагають довгих місяців адаптації. А європейським роботодавцям значно дешевше залучати українців, ніж інвестувати у складну інтеграцію робітників із віддалених азійських чи африканських країн.

Чому інтеграція українців в ЄС шкодить Україні

Державі доведеться змагатися за власних громадян. Адже під час відбудови інфраструктури та економіки доведеться одночасно компенсувати величезні демографічні втрати. Наразі дієвих практичних механізмів повернення людей немає.

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Дискусії поки точаться на політичному рівні. Якщо після війни частина громадян обере роботу за кордоном, країна ризикує залишитися без рук у найважливіший момент.

Польща — лідер по працевлаштуванню українців

Найбільший попит на іноземну робочу силу зараз спостерігається у Польщі.

Працівників найбільше шукають в таких нішах:

готельно-ресторанний бізнес та заклади громадського харчування;

харчова промисловість;

роздрібна торгівля;

логістика та складське господарство.

Саме ці галузі мають найбільшу кількість вакансій для іноземців і готові забезпечувати стабільність для працівників.

Де в Польщі скорочують працівників

На противагу обслуговуючому персоналу та логістиці, польська промисловість переживає не найкращі часи. Кризу зафіксовано в таких галузях:

Переробний сектор, де лише з січня по травень кількість працюючих зменшилася на 1,35%, що дорівнює скороченню понад 32 тисячі працівників. Меблева промисловість також переживає найглибшу кризу. У травні в ній залишалося лише 140 тисяч робітників. Це на 4,1% менше, ніж в 2025 році. В автомобільному секторі виробництво машин і автокомпонентів скоротило штат до 197 тисяч осіб. Лише за перші п'ять місяців року спад сягнув 3,3%.

Де найшвидше зростають зарплати

Динаміка доходів у Польщі сильно різниться залежно від галузі. За словами експертів, лідером за темпами зростання окладів стала логістика — у травні середня зарплата тут виявилася на 8,1% вищою, ніж роком раніше.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали на скільки більша зарплата в сусідній Польщі. Середній рівень доходу поляків сягає 10 000 злотих, що приблизно дорівнює гривневому еквіваленту в суму 120 000 гривень. Проте за словами експертів, більшість громадян мають зарплату не більше 6 802 злотих, що дорівнює 81 000 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли за що можуть депортувати українців з Німеччини та Польщі. Однією з таких причин може бути прострочення закордонного паспорту, візи або іншого документу, який дозволяє перебувати на території ЄС. Проте міжнародне право забороняє депортацію в країни, де триває війна.