Мужчина смотрит на газовый счетчик. Фото: Новини.LIVE

Потребители газа в Украине должны ежемесячно передавать актуальные показания счетчиков, чтобы избежать начислений по плановым объемам и появления непредвиденных долгов. При этом пользоваться новым мобильным приложением "Куб" необязательно. Каждый оператор предлагает собственную систему альтернативных сервисов.

Об этом сообщает finance.ua со ссылкой на Всеукраинскую общественную организацию "Ассоциация налогоплательщиков Украины", передают Новини.LIVE.

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Какие способы передачи показаний ушли в прошлое

В связи с обновлением систем учета некоторые привычные для многих потребителей каналы связи стали недоступными.

SMS на номер 7104 больше не поступают в учетные системы операторов ГРМ и не учитываются при формировании счетов. Сайт my.gas.ua и онлайн-форма "Нафтогаза": прекращают принимать показания с 28 ноября 2026 года, однако официальный кабинет "Газмереж" grmu.com.ua продолжает стабильно функционировать.

Как передавать показания газового счетчика

Единого универсального способа для всей страны нет. Все зависит от поставщика, обслуживающего конкретный регион. Например, абоненты филиалов "Газмережи" могут по выбору воспользоваться:

Официальным сайтом через личный кабинет (grmu.com.ua). Чат-ботами @mygrmu_bot в мессенджерах Telegram или Viber. Мобильным приложением "Куб". Бесплатным телефонным номером контакт-центра 0 800 303 104.

Если же потребитель не успеет передать фактические данные до 5-го числа, объем потребления за прошлый месяц рассчитают по средним плановым нормам. Это часто приводит к завышенным суммам в платежках.

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С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на коммунальных услугах благодаря счетчикам. Первым шагом может стать установка таких приборов учета потребления горячей и холодной воды. После перехода объем потребления может сократиться на 10–20%.

Также мы сообщали, благодаря чему можно платить меньше за электроэнергию. Здесь, как и с водой, поможет счетчик. Установка двухзонного счетчика позволяет платить почти вдвое меньше за свет в ночные часы.