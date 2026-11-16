Человек моет руки под краном. Фото: Magnific

В середине 2026 года водоканалы в ряде регионов повысили тарифы для населения, поэтому для многих украинцев вопрос экономии на коммунальных услугах приобрел особую актуальность. Снизить счета за воду можно без потери комфорта и значительных финансовых вложений. Прежде всего стоит обратить внимание на три места в доме — ванную, кухню и туалет.

Как уменьшить счета за водоснабжение, разбирались Новини.LIVE.

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Счетчики воды и проверка труб

Как отмечают специалисты профильной компании, установка индивидуальных счетчиков холодной и горячей воды — первый шаг к сокращению счетов. По статистике, после перехода на приборный учет потребление воды в квартире уменьшается на 10-20 % благодаря тому, что жильцы начинают внимательнее следить за количеством использованного ресурса.

Расходы на установку счетчика могут окупиться примерно за полгода благодаря разнице между оплатой по нормативу и фактическим потреблением. Однако все зависит от объемов потребления воды конкретным домохозяйством.

Также важно регулярно проверять внутриквартирные трубы и соединения. Протечки могут долго оставаться незаметными, а за это время к счету может добавляться неприятный "бонус" в несколько кубометров воды ежемесячно.

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Как экономить воду в ванной комнате

Один из способов сократить расход — установить аэратор на кран. Это небольшая насадка стоимостью до нескольких сотен гривен, но каждая потраченная копейка окупится.

Аэратор смешивает воду с воздухом, благодаря чему струя воды остается комфортной, но фактическое потребление уменьшается на 30-50 %.

Для сравнения: обычный кран без аэратора пропускает 12-15 литров воды в минуту, тогда как с насадкой этот показатель составляет 5-8 литров. Если семья пользуется таким краном несколько раз в день, экономия на умывальнике может достигать 30-60 литров в сутки. Аналогичный принцип действует в душевых лейках с режимом аэрации.

Еще один способ сократить потребление — чаще выбирать душ вместо ванны. Для наполнения полной ванны требуется 150-200 литров воды, тогда как пятиминутный душ требует всего 40-60 литров.

Если каждый из четырех членов семьи будет принимать душ вместо ванны хотя бы пять раз в неделю, за месяц можно сэкономить до двух кубометров воды.

Как сократить расход воды в туалете

На туалет приходится до 30% суточного потребления воды в квартире. Во многих старых бачках предусмотрен только один режим слива, который использует 9-13 литров за раз.

Уменьшить расход поможет установка бачка с двойным клапаном. Он предусматривает два режима: малый слив на 3 литра и полный на 6 литров. Такая система позволяет сократить потребление воды на 40-50 % без ущерба для гигиены.

Особое внимание следует уделять исправности клапана наполнения бачка. Если после слива вода продолжает незаметно течь в унитаз, из-за неисправности может теряться до 200 литров в сутки.

Как экономить воду на кухне

Сократить потребление воды поможет правильное использование посудомоечной машины. Если полностью загрузить прибор и выбрать экономичный цикл, он израсходует 9-12 литров воды. Это вдвое меньше, чем требуется для мытья такого же количества посуды вручную под проточной водой.

Посудомоечную машину рекомендуется запускать только при полной загрузке. Также стоит избегать режима предварительного ополаскивания, поскольку он добавляет к каждому циклу еще 5-8 литров воды.

Для мытья посуды вручную воду лучше набрать в раковину или отдельную миску, добавить моющее средство и вымыть все сразу. После этого посуду можно ополоснуть под краном. Такой способ требует в 3-4 раза меньше воды, чем мытье каждого предмета отдельно под проточной водой.

Ранее Новини.LIVE писали, как сократить расходы на электроэнергию. Ежемесячную плату можно сократить на 400 грн, установив двухзонный счетчик. Такой прибор обойдется примерно в 5 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что масштабного перерасчета тарифов на воду пока не ожидается. Однако общины имеют право самостоятельно корректировать стоимость услуг водоканалов. Соответственно, у отдельных групп потребителей возможно увеличение сумм в счетах.