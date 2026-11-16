Людина миє руки під краном. Фото: Magnific

У середині 2026 року водоканали у низці регіонів підвищили тарифи для населення, тому для багатьох українців набуло особливої актуальності питання економії на комунальних послугах. Зменшити платіжки за воду можливо без втрати комфорту та значних фінансових вкладень. Перш за все варто звернути увагу на три локації у житлі — ванну, кухню та туалет.

Як зменшити платіжки за водопостачання, розбиралися Новини.LIVE.

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Лічильники води та перевірка труб

Як зазначають фахівці профільної компанії, встановлення індивідуальних лічильників холодної та гарячої води — перший крок до скорочення платіжок. За статистикою, після переходу на приладовий облік споживання води у квартирі зменшується на 10-20% завдяки тому, що мешканці починають уважніше стежити за кількістю використаного ресурсу.

Витрати на встановлення лічильника можуть окупитися приблизно за пів року завдяки різниці між оплатою за нормативом і фактичним споживанням. Однак все залежить від об'ємів споживання води конкретним домогосподарством.

Також важливо регулярно перевіряти внутрішньоквартирні труби та з'єднання. Протікання можуть довго залишатися непомітними, а за цей час до платіжки може додаватися неприємний "бонус" у кілька кубометрів води щомісяця.

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Як економити воду у ванній кімнаті

Один зі способів зменшити витрати — встановити аератор на кран. Це невелика насадка вартістю до кількох сотень гривень, але кожна витрачена копійка окупиться.

Аератор змішує воду з повітрям і завдяки цьому струмінь води залишається комфортним, але фактичне споживання зменшується на 30-50%.

Для порівняння: звичайний кран без аератора пропускає 12-15 літрів води за хвилину, тоді як із насадкою цей показник становить 5-8 літрів. Якщо сім'я користується таким краном кілька разів на день, економія на умивальнику може сягати 30-60 літрів щодоби. Схожий принцип діє в душових лійках із режимом аерації.

Ще один спосіб скоротити споживання — частіше обирати душ замість ванни. Для наповнення повної ванни потрібно 150-200 літрів води, тоді як п'ятихвилинний душ потребує лише 40-60 літрів.

Якщо кожен із чотирьох членів сім'ї прийматиме душ замість ванни хоча б п'ять разів на тиждень, за місяць можна заощадити до двох кубометрів води.

Як зменшити витрати води в туалеті

На туалет припадає до 30% добового споживання води у квартирі. У багатьох старих бачках передбачений лише один режим зливу, який використовує 9-13 літрів за раз.

Зменшити витрати допоможе встановлення бачка з подвійним клапаном. Він передбачає два режими: малий злив на 3 літри та повний на 6 літрів. Така система дає змогу скоротити споживання води на 40-50% без шкоди для гігієни.

Окрему увагу потрібно приділяти справності клапана наповнення бачка. Якщо після зливу вода продовжує непомітно текти в унітаз, через несправність може втрачатися до 200 літрів на добу.

Як економити воду на кухні

Скоротити споживання води допоможе правильне використання посудомийної машини. Якщо повністю завантажити прилад і вибрати економічний цикл, він витратить 9-12 літрів води. Це вдвічі менше, ніж потрібно для миття такої самої кількості посуду вручну під проточною водою.

Посудомийну машину рекомендується запускати лише за повного завантаження. Також варто уникати режиму попереднього ополіскування, оскільки він додає до кожного циклу ще 5-8 літрів води.

Для миття посуду руками воду краще набрати в раковину або окремий тазик, додати мийний засіб і вимити все одразу. Після цього посуд можна сполоснути під краном. Такий спосіб потребує у 3-4 рази менше води, ніж миття кожного предмета окремо під проточним струменем.

Раніше Новини.LIVE писали, як зменшити витрати на електроенергію. Щомісячну платіжку можна скоротити на 400 грн, встановивши двозонний лічильник. Такий прилад обійдеться приблизно у 5 000 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, що масштабного перерахунку тарифів на воду поки не очікується. Однак громади мають право самостійно коригувати вартість послуг водоканалів. Відповідно, в окремих груп споживачів можливе зростання у платіжках.