Чоловік дивиться на газовий лічильник. Фото: Новини.LIVE

Споживачі газу в Україні повинні щомісяця передавати актуальні показання лічильників, щоб уникнути нарахувань за плановими обсягами та появи непередбачуваних боргів. Водночас користуватися новим мобільним застосунком "Куб" необов'язково. Кожен оператор пропонує власну систему альтернативних сервісів.

Про це повідомляє finance.ua з посиланням на Всеукраїнську громадську організацію "Асоціація платників податків України", передають Новини.LIVE.

Реклама

Які способи передачі показання відійшли в минуле

У зв'язку з оновленням систем обліку, деякі звичні для багатьох споживачів канали зв'язку стали недоступними.

SMS на номер 7104 більше не надходять до облікових систем операторів ГРМ і не беруться до уваги при формуванні рахунків. Сайт my.gas.ua та онлайн-форма "Нафтогазу": припиняють приймати показання з 28 листопада 2026 року, проте офіційний кабінет "Газмереж" grmu.com.ua продовжує стабільно функціонувати.

Як передавати показання газового лічильника

Єдиного універсального способу для всієї країни немає. Все залежить від постачальника, що обслуговує конкретний регіон. Наприклад, абоненти філій "Газмережі" можуть на вибір скористатися:

Офіційним сайтом через особистий кабінет (grmu.com.ua). Чат-ботами @mygrmu_bot у месенджерах Telegram або Viber. Мобільним додатком "Куб". Безкоштовним телефонним номером контакт-центру 0 800 303 104.

Якщо ж споживач не встигне передати фактичні дані до 5-го числа, обсяг споживання за минулий місяць розрахують за середніми плановими нормами. Це часто призводить до завищених сум у платіжках.

Читайте також:

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як зекономити на комуналці завдяки лічильникам. Першим кроком може стати встановлення таких засобів підрахунку споживання на гарячу та холодну воду. Після переходу обсяг використання може зменшитись на 10-20%.

Також ми повідомляли, завдяки чому можна платити менше за електроенергію. Тут як і з водою допоможе лічильник. Встановлення двозонного апарату дозволяє платити майже вдвічі менше за світло у нічні години.