Изменения для ФЛП в 2025 году – что будет с налогами, льготами и декларациями

ФЛП и наемные работники. Фото: Pexels

Следующий год принесет физическим лицам-предпринимателям немало нововведений. И они касаются не только увеличения налоговой нагрузки. К примеру, в 2025-м большему количеству ФЛП придется установить POS-терминалы для безналичного расчета с клиентами, иначе грозят немалые штрафы. Плюс вернутся плановые проверки предпринимателей 1 и 2 групп.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться ФЛП в ближайшее время.

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Когда нужно платить военный сбор

4 декабря 2024 года народные депутаты приняли законопроект №9319 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по стимулированию развития цифровой экономики в Украине". Этот документ адаптировал правовой режим "Дія Сіті" к условиям военного положения и перенес введение военного сбора для ФЛП на 1 января 2025 года.

Это означает, что первым месяцем уплаты нового налога будет январь, а не декабрь (закон вступил в силу 1 декабря). Так что в 2025 году физические лица-предприниматели будут отдавать в государственный бюджет такие суммы:

1, 2 и 4 группы — 10% от минимальной зарплаты ежемесячно (800 грн);

3 группа — 1% от дохода за квартал.

Как отметил налоговый консультант Михаил Смокович, отчитываться о военном сборе украинцы будут в составе декларации плательщика единого налога. То есть, отчетную форму должны подстроить к новым требованиям.

Правда, представители 1 и 2 группы будут иметь дело с отчетностью не ранее 2026-го, поскольку подают декларации ежегодно (не позднее 60 календарных дней по завершению года). А ФЛП 3 группы — через 40 дней после окончания квартала.

Что будет с ЕСВ

Для предпринимателей вернут единый социальный взнос в 2025 году, то есть военную льготу, действовавшую с марта 2022-го, временно отменят. Размер ЕСВ будет составлять 1 760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты), а производить платежи придется за каждый квартал — до 19 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Право не платить единый социальный взнос и дальше будут иметь определенные категории граждан, в частности пенсионеры, лица с инвалидностью, ФЛП на общей системе без дохода и наемные сотрудники, за которых ЕСВ регулярно платит работодатель.

Новые годовые лимиты дохода

Предприниматели на упрощенной системе имеют годовые лимиты доходов. Если заработок за год превысит установленные пределы, придется сменить группу ЕН или перевестись на общую систему налогообложения. Суммы лимитов привязаны к размеру минимальной заработной платы на 1 января календарного года. Поскольку в 2025 году МЗП составит 8 000 грн, то лимиты вырастут до таких значений (на 1 января 2024 года зарплата была 7 100 грн):

1 группа — 1 336 000 грн (было 1 185 700 грн);

2 группа — 6 672 000 грн (было 5 921 400 грн);

3 группа — 9 336 000 грн (было 8 285 700 грн).

Помесячная отчетность и плановые проверки

Если не считать налоги, то в следующем году ФЛП ждут еще некоторые нововведения. Во-первых, придется отчитываться по наемным сотрудникам не ежеквартально, а ежемесячно. Интересно, что когда-то давно предприниматели привыкали к декларациям за каждый квартал вместо месяца, а теперь вернутся к истокам.

Во-вторых, с 1 декабря для представителей бизнеса 1 и 2 групп сняли мораторий на плановые проверки. То есть контролирующий орган сможет вносить ФЛП в списки субъектов хозяйствования, предварительно предупреждая о мониторинге. Как отметил Михаил Смокович, это почти ничего не изменит, ведь раньше налоговики редко планово проверяли предпринимателей 1 и 2 групп.

Штрафы за отсутствие POS-терминала

С 1 января 2025 года вступит в силу пункт постановления Кабмина № 894 о распространении требования по установлению кассового аппарата на ФЛП, ведущих бизнес в селах и городах с численностью населения до 5 000 человек. То есть предприниматели, занимающиеся торговлей или предоставлением услуг, должны применять POS-терминалы, давая клиентам возможность рассчитываться безналично.

Только ФЛП 1 группы могут работать без регистратора расчетных операций, для них требование вступит в силу 1 января 2026 года. Плюс существуют льготы для физических лиц-предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий или во временной оккупации.

За отсутствие POS-терминала грозят серьезные штрафы. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (статья 163-15) санкция составляет от 1 700 до 3 400 грн, а по закону "О защите прав потребителей" (статья 17) штраф равняется 8 500 грн. За повторное нарушение на протяжении года придется заплатить до 17 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, из-за увеличения военного сбора зарплаты украинцев в декабре уменьшатся. Ведь из каждой тысячи гривен работодатели будут удерживать 230 грн вместо 195 грн. Это негативно отразится на доходах населения.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели могут совмещать ведение бизнеса с официальной работой, регулярно получая зарплату. Это не запрещено законом.