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Не тільки податки — до чого готуватися ФОПам найближчим часом

5 грудня 2024 16:03
Єлизавета Супівська - редактор
Зміни для ФОПів у 2025 році – що буде з податками, пільгами і деклараціями
ФОП і наймані працівники. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Наступний рік принесе фізичним особам-підприємцям чимало нововведень. І вони стосуються не лише збільшення податкового навантаження. Наприклад, у 2025-му більшій кількості ФОПів доведеться встановити POS-термінали для безготівкового розрахунку з клієнтами, інакше загрожують чималі штрафи. Плюс повернуться планові перевірки підприємців 1 та 2 груп.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися ФОПам найближчим часом.

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Коли треба платити військовий збір

4 грудня 2024 року народні депутати ухвалили законопроєкт №9319 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Цей документ адаптував правовий режим "Дія Сіті" до умов воєнного стану і переніс запровадження військового збору для ФОПів на 1 січня 2025 року.

Це означає, що першим місяцем сплати нового податку буде січень, а не грудень (закон набув чинності 1 грудня). Тож у 2025 році фізичні особи-підприємці віддаватимуть в державний бюджет такі суми:

  • 1, 2 і 4 групи — 10% від мінімальної зарплати щомісяця (800 грн);
  • 3 група — 1% від доходу за квартал.

Як зауважив податковий консультант Михайло Смокович, звітувати про військовий збір українці будуть у складі декларації платника єдиного податку. Тобто звітну форму повинні підлаштувати до нових вимог.

Щоправда, представники 1 та 2 групи матимуть справу зі звітністю не раніше 2026 року, оскільки подають декларації щорічно (не пізніше 60 календарних днів по завершенню року). А ФОПи 3 групи — за 40 днів після закінчення кварталу.

Що буде з ЄСВ

Для підприємців повернуть єдиний соціальний внесок у 2025 році, тобто воєнну пільгу, яка діяла з березня 2022-го, тимчасово скасують. Розмір ЄСВ становитиме 1 760 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати), а робити платежі доведеться за кожен квартал — до 19 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Право не платити єдиний соціальний внесок надалі матимуть визначені категорії громадян, зокрема пенсіонери, особи з інвалідністю, ФОПи за загальній системі без доходу і наймані працівники, за яких ЄСВ регулярно сплачує роботодавець.

Нові річні ліміти доходу

Підприємці на спрощеній системі мають річні ліміти доходів. Якщо заробіток за рік перевищить встановлені межі, доведеться змінити групу ЄП або перевестися на загальну систему оподаткування. Суми лімітів прив’язані до розміру мінімальної зарплати на 1 січня календарного року. Оскільки у 2025-му МЗП становитиме 8 000 грн, то ліміти виростуть до таких значень (на 1 січня 2024 року зарплата була 7 100 грн):

  • 1 група — 1 336 000 грн (було 1 185 700 грн);
  • 2 група — 6 672 000 грн (було 5 921 400 грн);
  • 3 група — 9 336 000 грн (було 8 285 700 грн).

Помісячна звітність і планові перевірки

Якщо не брати до уваги податки, то наступного року на ФОПів чекають ще деякі нововведення. По-перше, доведеться звітувати по найманим працівникам не щоквартально, а щомісячно. Цікаво те, що колись давно підприємці звикали до декларацій за кожен квартал замість місяця, а тепер повернуться до витоків.

По-друге, з 1 грудня для представників бізнесу 1 та 2 груп зняли мораторій на планові перевірки. Тобто контролюючий орган зможе вносити ФОПів у списки суб’єктів господарювання, заздалегідь попереджаючи про моніторинг. Як зауважив Михайло Смокович, це майже нічого не змінить, адже раніше податківці дуже рідко планово перевіряли підприємців 1 та 2 груп.

Штрафи за відсутність POS-терміналу

З 1 січня 2025 року набуде чинності пункт постанови Кабміну № 894 про поширення вимоги встановлення касового апарату на ФОПів, які ведуть бізнес у селах і містах із чисельністю населення до 5 000 людей. Тобто підприємці, які займаються торгівлею чи наданням послуг, повинні застосовувати POS-термінали, даючи клієнтам можливість розраховуватися безготівково.

Лише ФОПи 1 групи можуть працювати без реєстратора розрахункових операцій, для них вимога набуде чинності 1 січня 2026 року. Плюс існують пільги для фізичних осіб-підприємців, які ведуть господарську діяльність на територіях активних бойових дій або в тимчасовій окупації.

За відсутність POS-терміналу карають серйозними штрафами. Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (стаття163-15) санкція становить від 1 700 до 3 400 грн, а за законом "Про захист прав споживачів" (стаття 17) штраф дорівнює 8 500 грн. За повторне порушення протягом року доведеться заплатити до 17 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через збільшення військового збору зарплати українців у грудні зменшаться. Бо відтепер з кожної тисячі гривень роботодавці утримуватимуть 230 грн замість 195 грн. Це негативно відіб’ється на доходах населення.

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці можуть поєднувати ведення бізнесу з офіційною роботою, регулярно отримуючи зарплату. Це не заборонено законом.

ФОП податки штрафи зміни 2025 рік

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