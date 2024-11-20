POS-термінали для ФОП – хто повинен встановити у 2025 році та які штрафи за порушення

Розрахунок через POS-термінал. Фото: NovaPay/Facebook

Фізичні особи-підприємці, які займаються роздрібною торгівлею чи надають платні послуги, повинні забезпечити споживачів можливістю розраховуватися безготівково, тобто банківською карткою. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів, відповідно до якої коло ФОПів, кому обов’язково треба встановити POS-термінал, розшириться з 1 січня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому доведеться зареєструвати касовий апарат у 2025 році та які штрафи за відсутність POS-терміналу.

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Що зміниться для ФОПів у 2025 році

Згідно з постановою Кабміну № 894, обов’язкове встановлення касових апаратів для торговців і надавачів послуг запроваджують поступово. Спершу вимога поширилася на ФОПів, які займаються господарською діяльністю в населених пунктах із чисельністю населення понад 25 000 осіб (з 1 січня 2023 року).

На початку 2024 року POS-термінали стали обов’язковими для представників бізнесу, які працюють у містечках із чисельністю мешканців від 5 000 до 25 000 осіб. А з 1 січня 2025 року касові апарати будуть змушені встановити майже всі ФОПи, оскільки вимога пошириться на села і міста з чисельністю населення до 5 000 людей.

Виходить, навіть у сільському магазинчику потрібен POS-термінал. Лише підприємці 1 групи єдиного податку, власники торгових автоматів і продавці власноруч вирощеної продукції можуть поки не використовувати реєстратори розрахункових операцій. До них черга дійде 1 січня 2026 року.

Як каратимуть за відсутність терміналу

Перевірки на факт використання платіжних терміналів відновили ще в жовтні 2023 року. Відтоді ФОПів почали штрафувати за ігнорування законодавчих вимоги (окрім підприємців, які ведуть господарську діяльність на територіях активних бойових дій або в тимчасовій окупації). Штрафи прописані в Кодексі про адміністративні правопорушення (стаття163-15):

за недотримання вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн);

за повторне порушення протягом року — від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів (від 8 500 до 17 000 грн).

Також стаття 17 у Законі "Про захист прав споживачів" говорить:

"Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне здійснення безготівкових розрахунків з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця форм (видів) розрахунків. Продавець зобов’язаний всіляко сприяти у вільному виборі форм оплати".

Згідно зі статтею 23 "Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів", якщо підприємець обмежить або відмовить клієнту в реалізації його прав, то буде змушений заплатити штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн).

Нагадаємо, чимало українців бояться відкривати ФОП, бо наслухалися попереджень про великі штрафи і податки, регулярні перевірки, складність ведення бізнесу тощо. Податковий консультант розвіяв найбільш поширені міфи та розповів, чому страхи безпідставні.

Також ми писали, що в жовтні 2024 році представники Державної податкової служби здійснили сотні перевірок магазинів техніки. Інспектори виявили багато випадків використання неоформленої праці та продажу контрабандної електроніки. Сума штрафів склала понад 114 млн гривень.