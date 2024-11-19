Головні міфи про ФОП – що треба знати про податки, штрафи, перевірки

Дівчина з калькулятором. Фото: Pexels

В Україні дуже багато малих підприємців. І немало людей, які хотіли відкрити ФОП, але почули від друзів/родичів/бухгалтерів або прочитали/подивилися в Інтернеті, що дуже важко вести власний бізнес. Серед поширених міфів — шалені податки, проблеми з закриттям ФОП, регулярні перевірки, ризики великих штрафів тощо.

Податковий консультант Михайло Смокович розвіяв міфи, якими лякають підприємців-початківців.

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Міф №1. Закрити ФОП складніше, ніж відкрити

Якась правда в цьому висловлюванні є, але тільки часткова. Аби відкрити ФОП, потрібно лише подати заяву в Дії, а для закриття знадобиться на один крок більше: заява і подання ліквідаційного звіту. Проблеми можуть виникнути, якщо підприємець ігнорував вимоги до ведення господарської діяльності: не сплачував податки, не подавав декларації тощо. Тоді доведеться витратити більше часу, аби виправити всі помилки, заплатити штрафи, навіть пройти ліквідаційну перевірку. А сумлінним ФОПам нічого не загрожує.

Міф №2. Ризики перевірок і великих штрафів

Для ФОПів страшними є документальні перевірки, націлені на моніторинг документації за тривалий період часу. Таких на рік проводять дуже мало, тому контролюючий орган ретельно відбирає підприємців, аби дарма не витрачати час. Зазвичай це представники бізнесу, які мають серйозні недоліки в діяльності.

Що стосується ФОПів на спрощеній системі, до них застосовують фактичні перевірки. Податківці можуть без попередження прийти в магазин, салон краси, торгову точку тощо і промоніторити фактичну роботу. Наприклад, чи встановлений реєстратор розрахункових операцій, чи оформлені всі працівники. А штрафи незначні, оскільки покарання поширюється виключно на один виявлений факт порушення.

Міф №3. Банки передаватимуть всю інформацію по фізичній особі в податкову

Це абсолютна маячня, зауважив Михайло Смокович, адже в Україні діє банківська таємниця. Фінансові установи не діляться з контролюючими органами відомостями про рахунки клієнтів, операції чи транзакції. Максимум — повідомляють про відкриття підприємницького рахунку. Звісно, якщо почнеться перевірка, а ФОП відмовиться надавати виписки, то податкова може звернутися в банк і попросити певну звітність. Але тільки по ФОПу, а не фізичній особі.

Міф №4. Великі податки, через які майже не залишається доходу

Існує спрощена систему оподаткування, на якій ФОПи 1 групи сплачують трохи більше 300 грн на місяць, 2 групи — 1 420 грн на місяць, 3 групи — 5% від доходу за квартал. Це дріб’язок, порівняно з податковими ставками в багатьох європейських країнах. Звісно, ще єдиний соціальний внесок у розмірі 1 760 грн, який станом на 2024 рік сплачується на добровільній основі. Тож проблема податків значно перебільшена.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ще 15 жовтня Президент України Володимир Зеленський отримав на підпис законопроєкт про підвищення податків, який пройшов немалий шлях від ініціативи до втілення. Проте станом на середину листопада документ досі не підписаний. Постає питання, чому нардепи так поспішали з голосуванням, якщо президент не планував швидку реалізацію.

Також ми писали, що українці повинні сплачувати податки з отриманих доходів. Під таку вимогу підпадає спадок, який перейшов від померлої особи до нащадків на основі заповіту чи за законом.