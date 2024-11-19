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ФЛП рискуют всем — налоговый консультант развеял главные мифы

19 ноября 2024 11:34
Елизавета Супивская - редактор
Главные мифы о ФЛП – что нужно знать о налогах, штрафах проверках
Девушка с калькулятором. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В Украине очень много малых предпринимателей. И немало людей, которые хотели открыть ФЛП, но услышали от друзей/родственников/бухгалтеров или прочли/посмотрели в Интернете, что очень трудно вести собственный бизнес. Среди распространенных мифов — безумные налоги, проблемы с закрытием ФЛП, регулярные проверки, риски крупных штрафов и т.д.

Налоговый консультант Михаил Смокович развеял мифы, которыми пугают начинающих предпринимателей.

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  • Миф №1. Закрыть ФЛП сложнее, чем открыть

Доля правды в этом высказывании есть, но только частичная. Чтобы открыть ФЛП, нужно подать заявление в Дії, а для закрытия понадобится на один шаг больше: заявление и представление ликвидационного отчета. Проблемы могут возникнуть, если предприниматель игнорировал требования к ведению хозяйственной деятельности: не платил налоги, не подавал декларации и т.п. Тогда придется потратить больше времени, чтобы исправить ошибки, заплатить штрафы, даже пройти ликвидационную проверку. А добросовестным ФЛП ничего не грозит.

  • Миф №2. Риски проверок и больших штрафов

Для ФЛП страшны документальные проверки, нацеленные на мониторинг документации за длительный период времени. Таких в год проводят очень мало, поэтому контролирующий орган тщательно отбирает предпринимателей, чтобы зря не тратить время. Обычно это представители бизнеса, имеющие серьезные недостатки в деятельности.

Что касается ФЛП на упрощенной системе, к ним применяют фактические проверки. Налоговики могут без предупреждения прийти в магазин, салон красоты, торговую точку и т.п. и промониторить фактическую работу. Например, установлен ли регистратор расчетных операций, оформлены ли все сотрудники. А штрафы незначительные, поскольку наказание распространяется на один выявленный факт нарушения.

  • Миф №3. Банки будут передавать всю информацию по физическому лицу в налоговую

Это абсолютный бред, отметил Михаил Смокович, ведь в Украине действует банковская тайна. Финансовые учреждения не делятся с контролирующими органами сведениями о счетах клиентов, операциях или транзакциях. Максимум — сообщают об открытии предпринимательского счета. Конечно, если начнется проверка, а ФЛП откажется предоставлять выписки, налоговая может обратиться в банк и попросить определенную отчетность. Но только по ФЛП, а не физическому лицу.

  • Миф №4. Большие налоги, из-за которых почти не остается дохода

Существует упрощенная система налогообложения, на которой ФЛП 1 группы платят чуть более 300 грн в месяц, 2 группы — 1 420 грн в месяц, 3 группы — 5% от дохода за квартал. Это мелочь по сравнению с налоговыми ставками во многих европейских странах. Конечно, есть еще единый социальный взнос в размере 1 760 грн, который в 2024 году уплачивается на добровольной основе. Так что проблема налогов значительно преувеличена.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, еще 15 октября Президент Украины Владимир Зеленский получил на подпись законопроект о повышении налогов, прошедший немалый путь от инициативы к воплощению. Однако по состоянию на середину ноября документ до сих пор не подписан. Возникает вопрос, почему нардепы так спешили с голосованием, если президент не планировал быструю реализацию.

Также мы писали, что украинцы должны платить налоги с полученных доходов. Под такое требование подпадает наследство, которое перешло от умершего к потомкам на основе завещания или по закону.

ФЛП налоги мифы предприниматели развенчиваем мифы

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