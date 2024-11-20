POS-терминалы для ФЛП – кто должен установить в 2025 году и какие штрафы за нарушение

Расчёт через POS-терминал. Фото: NovaPay/Facebook

Физические лица-предприниматели, занимающиеся розничной торговлей или оказывающие платные услуги, должны обеспечить потребителей возможностью рассчитываться безналично, то есть банковской картой. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров, согласно которому круг ФЛП, кому обязательно нужно установить POS-терминал, расширится с 1 января 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому придется зарегистрировать кассовый аппарат в 2025 году и какие штрафы за отсутствие POS-терминала.

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Что изменится для ФЛП в 2025 году

Согласно постановлению Кабмина № 894, обязательную установку кассовых аппаратов для торговцев и поставщиков услуг вводят постепенно. Сначала требование распространилось на ФЛП, которые занимаются хозяйственной деятельностью в населенных пунктах с численностью населения более 25 000 человек (с 1 января 2023 года).

В начале 2024 года POS-терминалы стали обязательными для представителей бизнеса, работающих в городках с численностью жителей от 5 000 до 25 000 человек. А с 1 января 2025 года кассовые аппараты будут вынуждены установить почти все ФЛП, поскольку требование распространится на села и города с численностью населения до 5 000 человек.

Выходит, даже в деревенском магазинчике нужен POS-терминал. Только предприниматели 1 группы единого налога, владельцы торговых автоматов и продавцы собственноручно выращенной продукции могут пока не использовать регистраторы расчетных операций. До них очередь дойдет 1 января 2026 года.

Как будут наказывать за отсутствие терминала

Проверки по факту использования платежных терминалов возобновили еще в октябре 2023 года. С тех пор ФЛП начали штрафовать за игнорирование законодательных требований (кроме предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий или во временной оккупации). Штрафы прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (статья 163-15):

за несоблюдение требований обеспечения возможности расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств — от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 грн);

за повторное нарушение в течение года — от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов (от 8 500 до 17 000 грн).

Также статья 17 в Законе "О защите прав потребителей" гласит:

"Потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное осуществление безналичных расчетов с учетом режима работы и обязательных для продавца форм (видов) расчетов. Продавец обязан всячески содействовать в свободном выборе форм оплаты".

Согласно статье 23 "Ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей", если предприниматель ограничит или откажет клиенту в реализации его прав, то будет вынужден заплатить штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8 500 грн).

Напомним, многие украинцы боятся открывать ФЛП, потому что наслушались предупреждений о больших штрафах и налогах, регулярных проверках, сложности ведения бизнеса и т.д. Налоговый консультант развеял наиболее распространенные мифы и рассказал, почему страхи безосновательны.

Также мы писали, что в октябре 2024 года представители Государственной налоговой службы провели сотни проверок магазинов техники. Инспекторы обнаружили много случаев использования неоформленного труда и продажи контрабандной электроники. Сумма штрафов составила более 114 млн гривен.