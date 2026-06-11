Чемпионат мира по футболу 2026 года: какие матчи вызывают наибольший интерес и сколько стоят билеты

Стоимость билетов на чемпионат мира по футболу в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который начнётся 11 июня в 22:00 по киевскому времени, может стать одним из крупнейших турниров в истории. Впервые в нем примут участие сразу 48 сборных, а общее количество матчей увеличится до 104. Игры будут проходить в трех странах — США, Мексике и Канаде. В FIFA прогнозируют, что турнир принесет почти 9 млрд долларов дохода, из которых более 3 млрд долларов должны поступить от продажи билетов и туристических услуг.

О том, сколько стоят билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года и какие команды вызывают наибольший интерес у зрителей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.ua.

Сколько стоят самые дорогие билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года

Стоимость билетов на это событие уже вызывает удивление. В апреле на официальной платформе перепродажи FIFA появилось предложение приобрести билет на финал почти за 2,3 млн долларов.

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что такие суммы не означают, что покупатели действительно готовы их платить. Более того, он пошутил, что лично угостит владельца такого билета хот-догом и колой, чтобы тот точно остался доволен финалом.

На стартовый матч Мексики с ЮАР цены на билеты начинаются от 575 долларов. Что довольно дорого. Например, на открытие чемпионата в Катаре четыре года назад можно было попасть всего за 100 долларов.

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На какие матчи еще есть много билетов

Несмотря на ажиотаж вокруг турнира, на официальных площадках перепродажи все еще остается около 180 тысяч непроданных билетов. Наименьший интерес болельщики пока демонстрируют к матчам сборной Ирана — на них доступно около 16 тысяч мест, а самый дешевый билет стоит от 138 долларов.

Не полностью раскуплены и матчи хозяев турнира. Например, на стартовую игру сборной США против Парагвая еще остается более 4,4 тысячи билетов. Также не слишком активно продаются билеты на матчи Саудовской Аравии.

На матчи каких сборных билеты сильно выросли в цене

Зато настоящий ажиотаж вызывают игры сборной Колумбии. На вторичном рынке билеты на ее матчи стоят в среднем в пять раз дороже первоначальной цены. Особенно дорогим стал поединок Колумбия — Португалия, где средняя стоимость перепроданного билета достигает 3 тысяч долларов.

Высокий спрос также наблюдается на матчи Мексики. В перепродаже остается лишь около 300 билетов на каждую игру, а их цена уже в четыре раза превышает номинал.

Значительный интерес болельщики проявляют и к сборной Шотландии, которая вернулась на чемпионат мира впервые почти за 30 лет. Из-за этого билеты на ее матчи продаются в среднем на 85% дороже первоначальной стоимости.

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