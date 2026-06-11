Чемпіонат світу з футболу 2026 року: які матчі викликають найбільший інтерес та скільки коштують квитки

Вартість квитків на чемпіонат світу по футболу у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який стартує 11 червня о 22:00 за київським часом, може стати одним з найбільших турнірів в історії. Вперше на ньому зіграє одразу 48 збірних, а загальна кількість матчів зросте до 104. Ігри прийматимуть три країни — США, Мексика та Канада. У FIFA прогнозують, що турнір принесе майже 9 млрд доларів доходу, з яких понад 3 млрд доларів мають надійти від продажу квитків і туристичних послуг.

Про те, скільки коштують квитки на чемпіонат світу з футболу 2026 року та які команди викликають найбільший інтерес серед глядачів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Forbes.ua.

Скільки коштують найдорожчі квитки на чемпіонат світу з футболу 2026 року

Вартість квитків на цю подію вже викликає подив. У квітні на офіційній платформі перепродажу FIFA з’явилася пропозиція придбати квиток на фінал майже за 2,3 млн доларів.

Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що такі суми не означають, що покупці справді готові їх платити. Ба більше, він пожартував, що особисто пригостить власника такого квитка хот-догом і колою, щоб той точно залишився задоволеним фіналом.

На стартовий матч Мексики з ПАР ціни на квитки стартують з 575 доларів. Що доволі дорого. Наприклад, на відкриття чемпіонату в Катарі, чотири роки тому, можна було потрапити всього за 100 доларів.

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Які матчі все ще є багато квитків

Попри ажіотаж навколо турніру, на офіційних майданчиках перепродажу все ще залишаються близько 180 тисяч непроданих квитків. Найменший інтерес уболівальники поки що демонструють до матчів збірної Ірану — на них доступно близько 16 тисяч місць, а найдешевший квиток коштує від 138 доларів.

Не повністю розкуплені й матчі господарів турніру. Наприклад, на стартову гру збірної США проти Парагваю ще залишаються понад 4,4 тисячі квитків. Також не надто активно продаються квитки на матчі Саудівської Аравії.

На матчі яких збірних квитки сильно виросли в ціні

Натомість справжній ажіотаж викликають ігри збірної Колумбії. На вторинному ринку квитки на її матчі коштують у середньому вп’ятеро дорожче за початкову ціну. Особливо дорогим став поєдинок Колумбія — Португалія, де середня вартість перепроданого квитка сягає 3 тисяч доларів.

Високий попит також спостерігається на матчі Мексики. У перепродажу залишається лише близько 300 квитків на кожну гру, а їхня ціна вже вчетверо перевищує номінал.

Значний інтерес уболівальники проявляють і до збірної Шотландії, яка повернулася на чемпіонат світу вперше майже за 30 років. Через це квитки на її матчі продаються в середньому на 85% дорожче від початкової вартості.

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