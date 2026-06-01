Роналду, Мессі та Леброн Джеймс: скільки та на чому заробляють найбагатші спортсмени світу

Світовий спорт продовжує приносити рекордні гроші, але левова частка цих доходів зосереджена в руках кількох суперзірок. У сезоні 2025-2026 десять найбагатших спортсменів світу заробили разом понад 1,4 млрд доларів. До цієї суми входять не лише зарплати та призові, а й рекламні контракти, партнерські угоди, участь у різних заходах і доходи від власного бізнесу.

Про те, скільки грошей заробляють 10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Visual Capitalist.

Хто очолює рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу

За даними Forbes, найбільше заробив португальський футболіст Кріштіану Роналду. Його дохід за сезон склав 300 млн доларів. З них 235 млн він отримав завдяки контракту в Саудівській Про-лізі, ще 65 млн принесли рекламні та комерційні проєкти. Роналду став єдиним спортсменом у світі, який цього року подолав позначку у 200 млн доларів доходу.

На другому місці опинився мексиканський боксер Канело Альварес із заробітком 170 млн доларів. Майже всі ці гроші він отримав безпосередньо завдяки виступам у рингу.

Третю сходинку посів Ліонель Мессі, який заробив 140 млн доларів. Цікаво, що його дохід майже порівну поділився між футбольними заробітками та комерційними контрактами. До першої десятки також увійшли:

Леброн Джеймс (баскетбол) — 137,8 млн доларів;

Шохей Отані (бейсбол) — 127,6 млн доларів;

Стівен Каррі (баскетбол) — 124,7 млн доларів;

Джон Рам (гольф) — 107 млн доларів;

Карім Бензема (футбол) — 104 млн доларів;

Кевін Дюрант (баскетбол) — 103,8 млн доларів;

Льюїс Гамільтон (Формула-1) — 100 млн доларів.

Найбільше представників у рейтингу мають футбол і баскетбол — по три спортсмени від кожного виду спорту. Решту місць посіли представники боксу, бейсболу, гольфу та Формули-1.

Хто "заробляє на рекламі" більше ніж у спорті

Окремої уваги заслуговує японський бейсболіст Шохей Отані. Попри загальний дохід у 127,6 млн доларів, лише 2,6 млн із цієї суми припадають на спортивні виплати. Основний заробіток спортсмену принесли рекламні контракти та партнерські угоди.

Така ситуація пов’язана з особливостями його рекордного контракту з Los Angeles Dodgers, значна частина виплат за яким буде здійснена лише після завершення кар’єри.

Схожа ситуація і в Леброна Джеймса. Понад 60% його доходів надходять від бізнесу, реклами та інших позаспортивних проєктів.

Водночас Канело Альварес, Карім Бензема та Джон Рам заробляють переважно завдяки своїм виступам на спортивних аренах. У їхніх доходах частка спортивних виплат перевищує 90%.

Експерти відзначають, що сучасний спорт дедалі більше залежить не лише від результатів на полі чи майданчику, а й від особистого бренду спортсмена. Саме тому рекламні контракти та комерційні проєкти часто приносять зіркам не менше грошей, ніж їхні спортивні досягнення.

