Роналду, Месси и Леброн Джеймс: сколько и на чем зарабатывают самые богатые спортсмены мира

Мировой спорт продолжает приносить рекордные деньги, но львиная доля этих доходов сосредоточена в руках нескольких суперзвезд. В сезоне 2025-2026 десять самых богатых спортсменов мира заработали вместе более 1,4 млрд долларов. В эту сумму входят не только зарплаты и призовые, но и рекламные контракты, партнерские соглашения, участие в различных мероприятиях и доходы от собственного бизнеса.

Кто возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

По данным Forbes, больше всех заработал португальский футболист Криштиану Роналду. Его доход за сезон составил 300 млн долларов. Из них 235 млн он получил благодаря контракту в Саудовской Про-лиге, еще 65 млн принесли рекламные и коммерческие проекты. Роналду стал единственным спортсменом в мире, который в этом году преодолел отметку в 200 млн долларов дохода.

На втором месте оказался мексиканский боксер Канело Альварес с заработком 170 млн долларов. Почти все эти деньги он получил непосредственно благодаря выступлениям в ринге.

Третью строчку занял Лионель Месси, который заработал 140 млн долларов. Интересно, что его доход почти поровну поделился между футбольными заработками и коммерческими контрактами. В первую десятку также вошли:

Леброн Джеймс (баскетбол) — 137,8 млн долларов;

Шохей Отани (бейсбол) — 127,6 млн долларов;

Стивен Карри (баскетбол) — 124,7 млн долларов;

Джон Рам (гольф) — 107 млн долларов;

Карим Бензема (футбол) — 104 млн долларов;

Кевин Дюрант (баскетбол) — 103,8 млн долларов;

Льюис Хэмилтон (Формула-1) — 100 млн долларов.

Больше всего представителей в рейтинге имеют футбол и баскетбол — по три спортсмена от каждого вида спорта. Остальные места заняли представители бокса, бейсбола, гольфа и Формулы-1.

Кто "зарабатывает на рекламе" больше чем в спорте

Отдельного внимания заслуживает японский бейсболист Шохей Отани. Несмотря на общий доход в 127,6 млн долларов, лишь 2,6 млн из этой суммы приходятся на спортивные выплаты. Основной заработок спортсмену принесли рекламные контракты и партнерские соглашения.

Такая ситуация связана с особенностями его рекордного контракта с Los Angeles Dodgers, значительная часть выплат по которому будет осуществлена только после завершения карьеры.

Похожая ситуация и у Леброна Джеймса. Более 60% его доходов поступают от бизнеса, рекламы и других внеспортивных проектов.

В то же время Канело Альварес, Карим Бензема и Джон Рам зарабатывают преимущественно благодаря своим выступлениям на спортивных аренах. В их доходах доля спортивных выплат превышает 90%.

Эксперты отмечают, что современный спорт все больше зависит не только от результатов на поле или площадке, но и от личного бренда спортсмена. Именно поэтому рекламные контракты и коммерческие проекты часто приносят звездам не меньше денег, чем их спортивные достижения.

