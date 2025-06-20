НБУ рассчитал официальный курс доллара и евро — какая валюта побьет исторический рекорд

Доллары и евро в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут наблюдать за резкими колебаниями курса доллара и евро. Национальный банк регулярно рассчитывает официальные курсы валют, от которых отталкивается наличный рынок. На понедельник, 23 июня, НБУ установил более высокие показатели, а евро обновит очередной исторический максимум.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать об официальном курсе гривны к доллару и евро.

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Какие курсы рассчитал НБУ

По состоянию на пятницу, 20 июня 2025 года, официальный курс гривны к доллару находится на уровне 41,68 грн/долл. Почти полгода, с конца января, показатель колеблется между 41 и 42 грн, не пересекая психологический рубеж. Но в понедельник он приблизится к пределу: НБУ рассчитал курс на уровне 41,83 грн/долл. Разница составляет аж 15 копеек.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

С европейской валютой ситуация похожая. В марте началось резкое движение вверх, за несколько месяцев показатель достиг 47 грн/евро, побив исторический рекорд. Украинцы наблюдали за ежедневными колебаниями, ожидая, когда произойдет очередное подорожание. 23 июня официальный курс достигнет нового максимума — 48,20 грн/евро.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию национальной валюты. По мнению аналитика Алексея Козырева, в ближайшее время диапазон стоимости американского доллара составит 41,05-41,90 грн. А курс евро на торгах будет находиться в пределах коридора от 47,14 до 48,56 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, не все украинцы смогут пересечь государственную границу с наличными. Закон требует декларирования валюты, если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте. За игнорирование этого правила грозят штрафы и конфискация денег.

Также мы писали, доллары какого года выпуска и серии чаще всего фальсифицируют. Под удар попадают купюры номиналом 100 долларов, напечатанные до 2013 года, то есть со старым дизайном. Это объясняется отсутствием новейших элементов защиты на банкнотах.