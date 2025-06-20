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Главная Экономика НБУ рассчитал официальный курс доллара и евро — новый рекорд

НБУ рассчитал официальный курс доллара и евро — новый рекорд

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Дата публикации 20 июня 2025 17:40
НБУ рассчитал официальный курс доллара и евро — какая валюта побьет исторический рекорд
Доллары и евро в руках. Фото: Unsplash
Ключові моменти Какие курсы рассчитал НБУ Что еще нужно знать украинцам

Украинцы могут наблюдать за резкими колебаниями курса доллара и евро. Национальный банк регулярно рассчитывает официальные курсы валют, от которых отталкивается наличный рынок. На понедельник, 23 июня, НБУ установил более высокие показатели, а евро обновит очередной исторический максимум.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать об официальном курсе гривны к доллару и евро.

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Какие курсы рассчитал НБУ

По состоянию на пятницу, 20 июня 2025 года, официальный курс гривны к доллару находится на уровне 41,68 грн/долл. Почти полгода, с конца января, показатель колеблется между 41 и 42 грн, не пересекая психологический рубеж. Но в понедельник он приблизится к пределу: НБУ рассчитал курс на уровне 41,83 грн/долл. Разница составляет аж 15 копеек.

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Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

С европейской валютой ситуация похожая. В марте началось резкое движение вверх, за несколько месяцев показатель достиг 47 грн/евро, побив исторический рекорд. Украинцы наблюдали за ежедневными колебаниями, ожидая, когда произойдет очередное подорожание. 23 июня официальный курс достигнет нового максимума — 48,20 грн/евро.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию национальной валюты. По мнению аналитика Алексея Козырева, в ближайшее время диапазон стоимости американского доллара составит 41,05-41,90 грн. А курс евро на торгах будет находиться в пределах коридора от 47,14 до 48,56 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, не все украинцы смогут пересечь государственную границу с наличными. Закон требует декларирования валюты, если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте. За игнорирование этого правила грозят штрафы и конфискация денег.

Также мы писали, доллары какого года выпуска и серии чаще всего фальсифицируют. Под удар попадают купюры номиналом 100 долларов, напечатанные до 2013 года, то есть со старым дизайном. Это объясняется отсутствием новейших элементов защиты на банкнотах.

НБУ курс валют курс доллара курс евро валюта
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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