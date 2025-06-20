НБУ розрахував офіційний курс долара і євро — яка валюта поб’є історичний рекорд

Долари та євро в руках. Фото: Unsplash

Українці можуть спостерігати за різкими коливаннями курсу долара і євро. Національний банк регулярно розраховує офіційні курси валют, від яких відштовхується готівковий ринок. На понеділок, 23 червня, НБУ встановив вищі показники, а євро оновить черговий історичний максимум.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про офіційний курс гривні до долара і євро.

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Які курси розрахував НБУ

Станом на п’ятницю, 20 червня 2025 року, офіційний курс гривні до долара перебуває на рівні 41,68 грн/дол. Майже пів року, з кінця січня, показник коливається між 41 і 42 грн, не перетинаючи психологічний рубіж. Але в понеділок він наблизиться до межі: НБУ розрахував курс на рівні 41,83 грн/дол. Різниця становить аж 15 копійок.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

З європейською валютою ситуація схожа. В березні почався різкий рух вгору, за кілька місяців показник досяг 47 грн/євро, побивши історичний рекорд. Українці спостерігали за щоденними коливаннями, чекаючи, коли відбудеться чергове дорожчання. 23 червня офіційний курс досягне нового максимуму — 48,20 грн/євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Експерти прогнозують подальшу девальвацію національної валюти. На думку аналітика Олексія Козирева, найближчим часом діапазон вартості американського долара становитиме 41,05-41,90 грн. А курс євро на торгах перебуватиме в межах коридору від 47,14 до 48,56 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, не всі українці зможуть перетнути державний кордон із готівкою. Закон вимагає декларування валюти, якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті. За ігнорування цього правила загрожують штрафи і конфіскація грошей.

Також ми писали, долари якого року випуску і серії найчастіше фальсифікують. Під удар потрапляють купюри номіналом 100 доларів, надруковані до 2013 року, тобто зі старим дизайном. Це пояснюється відсутністю новітніх елементів захисту на банкнотах.