НБУ объяснил, зачем вводит купюру 2000 гривен: ждать ли инфляции и скачка доллара

Новая купюра номиналом 2000 гривен, женщина в супермаркете. Фото: НБУ, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Появление новой банкноты номиналом 2000 гривен уже вызвало немало вопросов среди украинцев. Одни опасаются, что это сигнал к новой волне инфляции, другие — что из-за этого начнёт дорожать доллар или страна вернётся к наличным расчётам. В Национальном банке уверяют, что никаких таких последствий не будет.

Зачем вводят новую купюру и почему это решение считают логичным, объяснил глава НБУ Андрей Пышный в эфире ICTV, передает Новини.LIVE.

Почему решили ввести новую банкноту

По словам Пышного, новая купюра нужна прежде всего для того, чтобы людям было удобнее пользоваться наличными, а государству — дешевле обеспечивать их обращение. За последние семь лет экономика в номинальном выражении выросла более чем вдвое, поэтому возникла потребность в банкноте большего номинала.

Новая банкнота должна упростить расчеты наличными и позволит государству сократить расходы на печать, транспортировку и хранение наличных.

Повлияет ли новая купюра на инфляцию и курс доллара

В Нацбанке уверяют, что новая банкнота не спровоцирует рост цен.

Как пояснил Пышный, количество денег в экономике не увеличится, поэтому дополнительного спроса на товары или услуги не возникнет. Также он опроверг распространенный миф о том, что появление купюры номиналом 2000 гривен может повлиять на курс гривны.

"На ситуацию на валютном рынке влияют изменения в соотношении спроса и предложения валюты, а не банкноты гривны", — отметил он.

Почему наличные деньги по-прежнему остаются важными

Несмотря на то, что украинцы все чаще пользуются банковскими картами, отказываться от наличных пока не планируют.

По данным НБУ, если в 2019 году около 80% операций с платежными картами были безналичными, то сейчас этот показатель уже достиг 96%. В то же время полномасштабная война показала, что доступ к наличным остается важным, особенно в прифронтовых регионах, где могут возникать перебои с электричеством или связью.

В Нацбанке также отмечают, что о доверии украинцев к финансовой системе свидетельствует и то, что с начала полномасштабного вторжения объем срочных гривневых депозитов населения вырос более чем вдвое.

Новую банкноту номиналом 2000 гривен планируют ввести в обращение 4 сентября. Отдельно в НБУ сообщили, что ее дизайн будет иметь символическое значение.

Как изменят дизайн новой банкноты

Перед запуском в производство новой купюры Национальный банк решил изменить один из элементов ее дизайна. Причиной стали замечания дизайнерского сообщества, которое обратило внимание на сходство надписи номинала со шрифтом, который связывают с российским автором.

В НБУ сообщили, что вместо этого будет использована официальная кириллическая версия шрифта Bickham Script без авторских адаптаций. Эти изменения не должны повлиять на сроки выпуска новой банкноты, которая должна появиться в обращении 4 сентября. На лицевой стороне купюры будет изображен Василий Стус, а на оборотной — филологический факультет Донецкого национального университета имени Василия Стуса. Новые деньги также получат современные элементы защиты от подделок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что не все долларовые банкноты можно обменять в украинских банках или обменных пунктах. Если купюры имеют значительные повреждения или сильные признаки износа, их не используют для обычных валютно-обменных операций. Такие деньги принимают только на инкассо для последующей замены через иностранный банк.

Также Новини.LIVE писали, что Европейский центральный банк готовит редизайн банкнот евро. На новых купюрах могут появиться известные деятели европейской культуры или изображения птиц, рек и ключевых институтов Европейского Союза, а окончательный дизайн планируется утвердить до начала 2027 года.