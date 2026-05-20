НБУ изменил правила работы с платежными картами: какие требования действуют с 20 мая

Банковская карта в руках.

Национальный банк предупредил украинцев об обновлении правил работы с денежными операциями. В среду, 20 мая, вступили в силу изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов. Речь идет о карточных платежах, которые станут более прозрачными и понятными для пользователей.

Какую информацию будут знать украинцы

Новые нормы были установлены постановлением Правления Нацбанка от 14 мая 2026 года № 51 "Об утверждении изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов". Участники рынка имеют шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями документа.

Среди важных изменений — расширение перечня данных, которые банки-эквайеры обязаны передавать при проведении платежей. Сведения об оплате товаров/услуг/работ будут содержать:

код по ЕГРПОУ — о юридическом лице;

РНУКПН или серию и номер паспорта — о физическом лице-предпринимателе.

Это поможет клиентам четко понимать, кому именно перечисляются деньги по платежной операции. Дополнительно в сведениях о получателе оплаты за жилищно-коммунальные услуги эквайер может указывать свой код по ЕГРПОУ, а не каждого отдельного поставщика.

Обязательные реквизиты в квитанциях

Другое нововведение касается расширения перечня обязательных реквизитов, которые указываются в квитанции по платежной операции. Теперь сведения должны включать:

данные о получателе;

сумму комиссии;

назначение платежа;

код категории деятельности получателя.

Также эквайер должен информировать пользователя платежного инструмента о своем полном наименовании до того, как будет осуществлена операция в интернете. То есть украинцы заранее будут знать, через какое финансовое учреждение или банк выполнится транзакция.

Правила для волонтеров, чаевых и онлайн-продаж

Отдельно Национальный банк определил случаи, когда услуги эквайринга могут предоставляться физическим лицам. Среди них:

наличие официальной регистрация волонтера;

наличие установленных договорных отношений с субъектом хозяйствования (например, продавцы подержанных товаров на цифровых платформах, официанты и т.д.).

Регулятор подчеркнул, что новые правила никак не ограничат осуществление или получение платежных услуг для украинцев, которые используют современные инструменты в правовом поле, то есть прозрачно.

