Главная Экономика НБУ изменил правила для карточных платежей: что это значит для украинцев

Дата публикации 20 мая 2026 15:05
НБУ изменил правила работы с платежными картами: какие требования действуют с 20 мая
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк предупредил украинцев об обновлении правил работы с денежными операциями. В среду, 20 мая, вступили в силу изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов. Речь идет о карточных платежах, которые станут более прозрачными и понятными для пользователей.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Какую информацию будут знать украинцы

Новые нормы были установлены постановлением Правления Нацбанка от 14 мая 2026 года № 51 "Об утверждении изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов". Участники рынка имеют шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями документа.

Среди важных изменений — расширение перечня данных, которые банки-эквайеры обязаны передавать при проведении платежей. Сведения об оплате товаров/услуг/работ будут содержать:

  • код по ЕГРПОУ — о юридическом лице;
  • РНУКПН или серию и номер паспорта — о физическом лице-предпринимателе.

Это поможет клиентам четко понимать, кому именно перечисляются деньги по платежной операции. Дополнительно в сведениях о получателе оплаты за жилищно-коммунальные услуги эквайер может указывать свой код по ЕГРПОУ, а не каждого отдельного поставщика.

Обязательные реквизиты в квитанциях

Другое нововведение касается расширения перечня обязательных реквизитов, которые указываются в квитанции по платежной операции. Теперь сведения должны включать:

  • данные о получателе;
  • сумму комиссии;
  • назначение платежа;
  • код категории деятельности получателя.

Также эквайер должен информировать пользователя платежного инструмента о своем полном наименовании до того, как будет осуществлена операция в интернете. То есть украинцы заранее будут знать, через какое финансовое учреждение или банк выполнится транзакция.

Правила для волонтеров, чаевых и онлайн-продаж

Отдельно Национальный банк определил случаи, когда услуги эквайринга могут предоставляться физическим лицам. Среди них:

  • наличие официальной регистрация волонтера;
  • наличие установленных договорных отношений с субъектом хозяйствования (например, продавцы подержанных товаров на цифровых платформах, официанты и т.д.).

Регулятор подчеркнул, что новые правила никак не ограничат осуществление или получение платежных услуг для украинцев, которые используют современные инструменты в правовом поле, то есть прозрачно.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам стоит осторожно осуществлять карточные переводы. Контролирующий орган может признать поступления на счет доходом и начислить налоги. Плюс предусмотрен штраф за ведение бизнеса без регистрации ФЛП.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк выпустил две новые памятные монеты в серии "Расстрелянное возрождение". Их посвятили художникам, арестованным и расстрелянным за формирование современной украинской идентичности. Речь идет о художнике-графике Иване Падалко и поэте Майке Йогансене.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
