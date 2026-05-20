НБУ змінив правила роботи з платіжними картками: які вимоги діють з 20 травня

Національний банк попередив українців про оновлення правил роботи з грошовими операціями. В середу, 20 травня, набули чинності зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів. Йдеться про карткові платежі, які стануть більш прозорими і зрозумілими для користувачів.

Яку інформацію знатимуть українці

Нові норми були встановлені постановою Правління Нацбанку від 14 травня 2026 року № 51 "Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів". Учасники ринку мають шість місяців, аби привести свою діяльність у відповідність до вимог документа.

Серед важливих змін — розширення переліку даних, які банки-еквайри зобов’язані передавати під час проведення платежів. Відомості про оплату товарів/послуг/робіт міститимуть:

код за ЄДРПОУ — про юридичну особу;

РНОКПП чи серію і номер паспорта — про фізичну особу-підприємця.

Це допоможе клієнтам чітко розуміти, кому саме перераховуються кошти за платіжною операцією. Додатково у відомості про отримувача оплати за житлово-комунальні послуги еквайр може зазначати свій код за ЄДРПОУ, а не кожного окремого постачальника.

Обов’язкові реквізити у квитанціях

Інше нововведення стосується розширення переліку обов’язкових реквізитів, які вказуються у квитанції за платіжною операцією. Тепер відомості повинні включати:

дані про отримувача;

суму комісії;

призначення платежу;

код категорії діяльності отримувача.

Також еквайр має інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування до того, як буде здійснена операція в інтернеті. Тобто українці заздалегідь знатимуть, через яку фінансову установу чи банк виконається транзакція.

Правила для волонтерів, чайових та онлайн-продажів

Окремо Національний банк визначив випадки, коли послуги еквайрингу можуть надаватися фізичним особам. Серед них:

наявність офіційної реєстрація волонтера;

наявність встановлених договірних відносин із суб’єктом господарювання (наприклад, продавці вживаних товарів на цифрових платформах, офіціанти тощо).

Регулятор наголосив, що нові правила ніяк не обмежать здійснення чи отримання платіжних послуг для українців, які використовують сучасні інструменти в правовому полі, тобто прозоро.

