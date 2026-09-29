Национальный кэшбэк могут сократить: какие изменения готовит правительство

Национальный кэшбэк. Фото: УНИАН

Программу "Национальный кэшбэк" в Украине могут существенно изменить уже на следующем этапе ее реализации. В Министерстве экономики обсуждают не только продолжение выплат, но и то, на какие именно товары они должны распространяться. От окончательного формата будет зависеть и бюджет программы. Его могут сократить в 2,5 раза.

Министр экономики Александр Кравченко объяснил, какой может стать новая модель и зачем государству менять подход к таким расходам, в интервью Forbes, передают Новини.LIVE.

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Программу хотят сделать более адресной

По словам Кравченко, Минэкономики в настоящее время обсуждает целесообразность продления "Национального кэшбэка". Если программу оставят, ее могут существенно переформатировать.

Речь идет о более точечной поддержке отдельных категорий товаров. Прежде всего тех, где украинские производители конкурируют со значительным объемом импорта. Среди возможных направлений министр назвал, в частности, текстиль и сыры. В таком формате программа может стать одним из инструментов поддержки местного производства. В то же время окончательного решения относительно работы программы пока нет.

Почему финансирование программы могут сократить

Если предложенный подход будет реализован, финансирование "Национального кэшбэка" могут сократить в 2,5 раза. По словам министра, это позволит сэкономить до 4 миллиардов гривен в год.

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Высвободившиеся средства пойдут на расширение государственных программ для бизнеса, пострадавшего от российских обстрелов. На такое расширение правительству, по оценкам министра, потребуется около 6 миллиардов гривен.

Как сейчас работает "Национальный кэшбэк"

Программа действует в Украине с сентября 2024 года. Ее механизм предусматривает возврат покупателям части средств за приобретение товаров украинских производителей, участвующих в программе. В 2026 году правила начисления уже изменялись. Если ранее покупатели получали 10% кэшбэка за товары участников программы, то после обновления выплаты составляют от 5% до 15%.

Повышенный кэшбэк предусмотрен для категорий товаров, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%. Именно этот подход может стать основой для дальнейшего сужения программы — выплаты хотят в большей степени привязать к категориям, где государственная поддержка должна стимулировать спрос на украинскую продукцию.

"Зимнюю поддержку" также хотят изменить

Отдельно Минэкономики рассматривает изменения в программе "Зимняя поддержка". Кравченко подчеркнул, что прямые выплаты из государственного бюджета должны быть максимально эффективными и адресными. По его словам, это особенно важно с учетом того, что часть бюджетных ресурсов формируется за счет поддержки международных партнеров.

В Минэкономики считают, что средства "Зимней поддержки" должны не просто увеличивать общее потребление. Их предлагают направлять на приобретение украинских товаров и услуг, чтобы деньги оставались в экономике страны, а не стимулировали в первую очередь импорт или дополнительное инфляционное давление.

Почему правительство не хочет полностью отказываться от выплат

По словам министра, государство должно обеспечивать людям ощущение поддержки в сложный период года. Министр также связывает социальную политику с рынком труда. По его мнению, поддержка может влиять на решение людей оставаться в Украине и продолжать работать официально.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в проекте госбюджета на 2027 год не заложены средства на финансирование программы "Национальный кэшбэк". Сам документ предусматривает финансирование приоритетных потребностей страны на будущий год. Один из народных депутатов сообщил, что в документе полностью отсутствует финансирование одной из самых масштабных государственных программ.

Также Новини.LIVE рассказывали, как дефицит государственных расходов в размере 1,7 триллиона гривен может повлиять на украинцев. Эту брешь придется как-то закрывать. В Украине могут усилить финансовую нагрузку на граждан, в частности речь идет о необходимости платить налоги.