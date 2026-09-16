Проект государственного бюджета на 2027 год: будет ли действовать программа "Национальный кэшбэк"

Национальный кэшбэк. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2027 год. Сам документ предусматривает финансирование приоритетных потребностей страны на предстоящий год. Один из народных депутатов сообщил, что в документе полностью отсутствует финансирование одной из самых масштабных государственных программ. Сам нардеп критически оценил эту инициативу и отметил, что государственные средства должны направляться исключительно на оборонные нужды страны.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк, передают Новини.LIVE.

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Экономическая "ересь" во время войны

По словам парламентария, правительственные чиновники проголосовали за проект бюджета на следующий год. Однако долгое время воздерживались от официальных заявлений. Главным финансовым изменением стало исключение расходов на «популистские» социальные выплаты.

На следующий год средства на функционирование Национального кэшбэка в проекте Госбюджета-2027 не предусмотрены вообще.

Железняк подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы не допустить возвращения этой программы через депутатские поправки во время рассмотрения в Верховной Раде.

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Сам народный депутат назвал программу "абсолютно неэффективной и популистской". А также добавил, что это является примером ошибочной экономической политики в условиях полномасштабного военного положения.

Приоритет — зарплаты военнослужащих

Сам народный избранник подчеркнул, что имеющиеся государственные ресурсы должны направляться на поддержку украинской армии и денежное обеспечение военнослужащих. Окончательную судьбу проекта Государственного бюджета на 2027 год и отдельных программ народные депутаты будут решать в ходе голосований и внесения поправок в сессионном зале парламента.

"Деньги нужны в первую очередь на зарплаты военных, а не на поддержание рейтинга президента", — подытожил Железняк.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о споре, который возник между главой Министерства финансов и народным депутатом по поводу прожиточного минимума. Во время обсуждения проекта в парламенте разгорелась дискуссия вокруг размера прожиточного минимума, который на 2027 год предложено установить на уровне 3 559 гривен. Вопрос о реальной стоимости жизни в Украине поднял народный депутат Сергей Вельможный.

Также Новини.LIVE сообщали, какова будет заработная плата медицинских работников с 2027 года в соответствии с проектом Государственного бюджета. Правительство закладывает существенное повышение минимальных выплат как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала, чтобы поддержать кадровый потенциал украинской медицины. Согласно проекту, общий объем средств на сферу здравоохранения составит 293 млрд грн.