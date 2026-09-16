Проєкт Державного бюджету на 2027 рік: чи буде діяти програма "Національний кешбек"

Національний кешбек. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Сам документ передбачає фінансування пріорітетних потреб країни на майбутній рік. Один з народних депутатів повідомив, що у документі повністю відсутнє фінансування однієї з наймасштабнішої державної програми. Сам нардеп критично оцінив ініціативу та зазначив, що кошти державних ресурсів мають спрямовуватися виключно на оборонні потреби країни.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат України Ярослав Железняк, передають Новини.LIVE.

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Економічна "єресь" під час війни

За словами парламентаря, урядовці проголосували за проєкт бюджету на наступний рік. Однак тривалий час утримувалися від офіційних релізів. Головною фінансовою зміною стало вилучення видатків на "популістські" соціальні виплати.

На наступний рік гроші на функціонування Національного кешбеку у проєкті Держбюджету-2027 не передбачені взагалі.

Железняк наголосив, що робитиме все можливе для недопущення повернення цієї програми через депутатські правки під час розгляду у Верховній Раді.

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Сам нардеп назвав програму "абсолютно неефективною та популістичною". А також додав, що це є прикладом помилкової економічної політики в умовах повномасштабного воєнного стану.

Пріоритет — зарплати військовослужбовців

Сам народний обранець наголосив, що наявні державні ресурси повинні йти на підтримку української армії та грошове забезпечення військовослужбовців. Остаточну долю проєкту Державного бюджету 2027 року та окремих програм нардепи вирішуватимуть під час голосувань та внесення правок у сесійній залі парламенту.

"Гроші треба в першу чергу на зарплати військових, а не на підтримку рейтингу Президента", — підсумував Железняк.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про суперечку, яка виникла між очільником Міністерства фінансів та нардепом щодо прожиткового мінімуму. Під час обговорення проєкту в парламенті розгорілася дискусія довкола розміру прожиткового мінімуму, який на 2027 рік запропоновано на рівні 3 559 гривень. Питання щодо реальної вартості життя в Україні підняв народний депутат Сергій Вельможний.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка буде заробітна плата у медичних працівників з 2027 року відповідно до проєкту Державного бюджету. Уряд закладає суттєве підвищення мінімальних виплат як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу, аби підтримати кадровий потенціал української медицини. Згідно проєкту, загальний обсяг коштів на сферу охорони здоров'я становитиме 293 млрд грн.