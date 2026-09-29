Національний кешбек можуть скоротити: які зміни готує уряд

Національний кешбек. Фото: УНІАН

Програму "Національний кешбек" в Україні можуть суттєво змінити вже під час наступного етапу її роботи. У Міністерстві економіки обговорюють не лише продовження виплат, а й те, на які саме товари вони мають поширюватися. Від остаточного формату залежатиме і бюджет програми. Його можуть скоротити у 2,5 раза.

Міністр економіки Олександр Кравченко пояснив, якою може стати нова модель та навіщо державі змінювати підхід до таких видатків в інтерв'ю для Forbes, передають Новини.LIVE.

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Програму хочуть зробити більш адресною

За словами Кравченка, Мінекономіки наразі обговорює доцільність продовження "Національного кешбеку". Якщо програму залишать, її можуть суттєво переформатувати.

Йдеться про більш точкову підтримку окремих категорій товарів. Передусім тих, де українські виробники конкурують із значним обсягом імпорту. Серед можливих напрямів міністр назвав, зокрема, текстиль та сири. У такому форматі програма може стати одним з інструментів підтримки локального виробництва.Водночас остаточного рішення стосовно роботи програми — немає.

Чому фінансування програми можуть скоротити

Якщо запропонований підхід буде реалізований, фінансування "Національного кешбеку" можуть зменшити у 2,5 раза. За словами міністра, це дозволить заощаджувати до 4 мільярдів гривень на рік.

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Вивільнені кошти підуть на розширення державних програм для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. На таке розширення уряду, за оцінками міністра, потрібно близько 6 мільярдів гривень.

Як зараз працює "Національний кешбек"

Програма діє в Україні з вересня 2024 року. Її механізм передбачає повернення покупцям частини коштів за придбання товарів українських виробників, які беруть участь у програмі. У 2026 році правила нарахування вже змінювалися. Якщо раніше покупці отримували 10% кешбеку за товари учасників програми, після оновлення виплати становлять від 5% до 15%.

Підвищений кешбек передбачений для категорій товарів, де частка імпорту у споживчому кошику перевищує 35%. Саме цей підхід може стати основою для подальшого звуження програми — виплати хочуть більше прив'язати до категорій, де державна підтримка має стимулювати попит на українську продукцію.

"Зимову підтримку" також хочуть змінити

Окремо Мінекономіки розглядає зміни у програмі "Зимова підтримка". Кравченко наголосив, що прямі виплати з державного бюджету мають бути максимально ефективними та адресними. За його словами, це особливо важливо з огляду на те, що частина бюджетних ресурсів формується за рахунок підтримки міжнародних партнерів.

У Мінекономіки вважають, що кошти "Зимової підтримки" мають не просто збільшувати загальне споживання. Їх пропонують спрямовувати на придбання українських товарів та послуг, щоб гроші залишалися в економіці країни, а не стимулювали передусім імпорт чи додатковий інфляційний тиск.

Чому уряд не хоче повністю відмовлятися від виплат

За словами міністра, держава має забезпечувати людям відчуття підтримки у складний період року. Міністр також пов'язує соціальну політику з ринком праці. На його думку, підтримка може впливати на рішення людей залишатися в Україні та продовжувати працювати офіційно.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що в проєкті Держбюджету на 2027 рік не заклали кошти для фінансування програми "Національний кешбек". Сам документ передбачає фінансування пріорітетних потреб країни на майбутній рік. Один з народних депутатів повідомив, що у документі повністю відсутнє фінансування однієї з наймасштабнішої державної програми.

Також Новини.LIVE розповідали, як дефіцит державних видатків у розмірі 1,7 трільйонів гривень може вплинути на українців. Цю прірву доведеться якось закривати. В Україні можуть посилити фінансове навантаження на громадян, зокрема йдеться про необхідність сплачувати податки.