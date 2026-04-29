Главная Экономика НБУ возобновит тарифы на некоторые услуги: за что и кому придется платить

НБУ возобновит тарифы на некоторые услуги: за что и кому придется платить

Дата публикации 29 апреля 2026 14:12
НБУ возобновит тарифы в Системе BankID: сколько надо платить и за какие услуги
Обновленные тарифы в Системе BankID НБУ. Фото: Новини.LIVE, НБУ/Flickr. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине возобновят плату за пользование Системой BankID. Национальный банк, предоставляющий услуги абонентам, предупредил о введении обновленных цен (без учета НДС). Изменений стоит ожидать с 24 июня 2026 года, однако они не коснутся физических лиц.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Новые тарифы в Системе BankID

После начала полномасштабного вторжения России в Украину регулятор принял постановление № 49 "О внесении изменений в отдельные тарифы на услуги (операции), предоставляемые (осуществляемые) Национальным банком Украины", которым отменил плату для пользователей Системы BankID.

Однако летом 2026 года тарифы будут восстановлены, поскольку есть необходимость финансировать эффективное развитие инструмента и возмещать расходы на его сопровождение. Обновленные цены с 24 июня будут находиться на таком уровне (без учета налога на добавленную стоимость):

  • за подключение коммерческого абонента-идентификатора — 18 000 грн;
  • за подключение коммерческого абонента — поставщика услуг или абонента — поставщика услуг со специальным статусом — 14 000 грн;
  • за подключение дополнительного абонентского узла — 10 000 грн;
  • за подключение дополнительного портала услуг — 10 000 грн;
  • за обработку каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между коммерческими абонентами — 0,25 грн.

Нововведение коснется исключительно банков и других юридических лиц, которые предоставляют украинцам коммерческие услуги. А бесплатным пользование Системой BankID останется для некоммерческих абонентов, например, государственных учреждений, учебных заведений публичного права, общественных организаций и т.д.

Зачем нужна Система BankID

Инструмент разработали для удаленной идентификации пользователей. Простыми словами, система передает персональные данные человека от банка или другого небанковского учреждения к субъекту, который предоставляет определенную дистанционную услугу.

Скорее всего, каждый украинец, который пытался получить административную (государственную), финансовую, коммерческую услугу онлайн, сталкивался с необходимостью подтвердить свою личность. И среди доступных вариантов идентификации есть Система BankID.

По состоянию на 29 апреля 2026 года инструмент насчитывает 37 участников-идентификаторов (Райффайзен Банк, ПриватБанк, ПУМБ и т.д.), 15 некоммерческих абонентов — поставщиков услуг (Министерство обороны, Минэкономики, Государственный центр занятости) и 100 коммерческих абонентов — поставщиков услуг (Укрзализныця, Киевстар и др.).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцев могут оштрафовать за крупные карточные переводы. Если человек отправляет значительные суммы на банковские счета, но не способен подтвердить происхождение денег, ему грозит финансовый мониторинг. Обычно это заканчивается блокировкой.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие операции с наличными считаются рисковыми в Украине. Стоит избегать регулярных транзакций на крупные суммы и обмена банкнот без подтверждения их происхождения. Это может спровоцировать нежелательные проверки.

НБУ онлайн-услуги BankID
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
