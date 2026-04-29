НБУ відновить тарифи у Системі BankID: скільки треба платити і за які послуги

Оновлені тарифи в Системі BankID НБУ. Фото: Новини.LIVE, НБУ/Flickr. Колаж: Новини.LIVE

В Україні відновлять плату за користування Системою BankID. Національний банк, що надає послуги абонентам, попередив про запровадження оновлених цін (без урахування ПДВ). Змін варто очікувати з 24 червня 2026 року, однак вони не торкнуться фізичних осіб.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Нові тарифи в Системі BankID

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулятор ухвалив постанову № 49 "Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України", якою скасував плату для користувачів Системи BankID.

Однак влітку 2026 року тарифи будуть відновлені, оскільки є потреба фінансувати ефективний розвиток інструменту та відшкодовувати витрати на його супроводження. Оновлені ціни з 24 червня перебуватимуть на такому рівні (без урахування податку на додану вартість):

за підключення комерційного абонента-ідентифікатора — 18 000 грн;

за підключення комерційного абонента — надавача послуг чи абонента — надавача послуг зі спеціальним статусом — 14 000 грн;

за підключення додаткового абонентського вузла — 10 000 грн;

за підключення додаткового порталу послуг — 10 000 грн;

за оброблення кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між комерційними абонентами — 0,25 грн.

Нововведення торкнеться виключно банків та інших юридичних осіб, які надають українцям комерційні послуги. А безплатним користування Системою BankID залишиться для некомерційних абонентів, наприклад, державних установ, закладів освіти публічного права, громадських організацій тощо.

Читайте також:

Навіщо потрібна Система BankID

Інструмент розробили для віддаленої ідентифікації користувачів. Простими словами, система передає персональні дані людини від банку чи іншої небанківської установи до суб’єкта, який надає певну дистанційну послугу.

Швидше за все, кожен українець, якай намагався отримати адміністративну (державну), фінансову, комерційну послугу онлайн, стикався з необхідністю підтвердити свою особу. І серед доступних варіантів ідентифікації є Система BankID.

Станом на 29 квітня 2026 року інструмент налічує 37 учасників-ідентифікаторів (Райффайзен Банк, ПриватБанк, ПУМБ тощо), 15 некомерційних абонентів — надавачів послуг (Міністерство оборони, Мінекономіки, Державний центр зайнятості) та 100 комерційних абонентів — надавачів послуг (Укрзалізниця, Київстар та ін.).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українців можуть оштрафувати за великі карткові перекази. Якщо людина відправляє значні суми на банківські рахунки, але не здатна підтвердити походження коштів, їй загрожує фінансовий моніторинг. Зазвичай це закінчується блокуванням.

Також Новини.LIVE розповідали, які операції з готівкою вважаються ризиковими в Україні. Варто уникати регулярних транзакцій на великі суми та обміну банкнот без підтвердження їх походження. Це може спровокувати небажані перевірки.