Обязательная доля в наследстве: могут ли пенсионеры претендовать на имущество

Пенсионерка с цветами. Фото: УНИАН

Украинское законодательство предусматривает гарантированное распределение наследства между определенным кругом лиц, имеющих право на обязательную долю. Пенсионеры входят в этот перечень, хотя существуют важные уточнения, которые могут повлиять на ситуацию. Речь идет о так называемом наследовании по закону, которое не зависит от согласия других претендентов на имущество и воли наследодателя.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях пенсионеры имеют право на обязательную долю наследства.

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Кто не останется без наследства

Перечень категорий лиц, которые могут рассчитывать на наследование независимо от содержания завещания, является исчерпывающим. Он утвержден статьей 1241 Гражданского кодекса Украины. Обязательную долю в размере половины имущества, которое принадлежало бы каждому из претендентов в случае наследования по закону, получают:

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или вдовeц;

нетрудоспособные родители.

Последние два пункта могут касаться украинцев, которые достигли пенсионного возраста в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (в том числе на льготных условиях), являются лицами с инвалидностью или имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, независимо от факта назначения такой выплаты.

Даже в случае продолжения трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста человек не лишается права на обязательную долю в наследстве. При этом получение пенсии по выслуге лет не свидетельствует о нетрудоспособности в понимании статьи 1241 Гражданского кодекса.

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Полностью лишиться своей доли невозможно, за исключением случая добровольного отказа. Однако суд может уменьшить ее размер с учетом отношений между наследниками и наследодателем или других индивидуальных обстоятельств. Такими основаниями на практике бывают плохое обращение с владельцем имущества и уклонение от надлежащего ухода.

Также долю наследства могут уменьшить в связи с обвинением наследодателя в совершении тяжкого преступления, сознательной дачей ложных показаний против него в суде, аморальным поведением по отношению к другим наследникам, отказом в оказании помощи, когда наследодатель находился в опасности.

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