Обов’язкова частка у спадщині: чи можуть пенсіонери претендувати на майно

Пенсіонерка з квітами. Фото: УНІАН

Українське законодавство передбачає гарантований розподіл спадщини між визначеним колом осіб, які мають право на обов'язкову частку. Пенсіонери входять до цього переліку, хоча існують важливі уточнення, що можуть вплинути на ситуацію. Йдеться про так зване спадкування за законом, яке не залежить від згоди інших претендентів на майно та волі спадкодавця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, у яких випадках пенсіонери мають право на обов'язкову частку спадщини.

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Хто не залишиться без спадщини

Перелік категорій осіб, які можуть розраховувати на спадкування незалежно від змісту заповіту, є вичерпним. Його затвердили статтею 1241 Цивільного кодексу України. Обов'язкову частку в розмірі половини майна, яке належало би кожному з претендентів у разі спадкування за законом, отримують:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова або вдівець;

непрацездатні батьки.

Останні два пункти можуть стосуватися українців, які досягли пенсійного віку відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (у тому числі на пільгових умовах), є особами з інвалідністю або мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, незалежно від факту призначення такої виплати.

Навіть у разі продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного віку людина не позбавляється права на обов'язкову частку в спадщині. При цьому отримання пенсії за вислугою років не свідчить про непрацездатність особи в розумінні статті 1241 Цивільного кодексу.

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Повністю втратити свою частку неможливо, окрім випадку самостійної відмови. Однак суд може зменшити її розмір з урахуванням відносин між спадкоємцями і спадкодавцем чи інших індивідуальних обставин. Такими підставами на практиці бувають погане поводження із власником майна та ухилення від належного догляду.

Також зменшити частку спадщини можуть через звинувачення спадкодавця у вчиненні тяжкого злочину, свідоме надання неправдивих свідчень проти нього в суді, аморальна поведінка щодо інших спадкоємців, відмова надати допомогу, коли спадкодавець перебував у небезпеці тощо.

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