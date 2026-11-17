Женщина с документами в налоговой. Фото: УНИАН

Украинцы должны своевременно уплачивать налоги, декларировать доходы и подавать отчетность о предпринимательской деятельности, однако это далеко не все обязательства, которые могут возникнуть перед налоговой службой. В определенных случаях гражданам необходимо в 30-дневный срок обновить данные, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины в Полтавской области, передают Новини.LIVE.

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Кому и когда нужно обновлять данные

Переезд на новое место жительства, изменение имени, фамилии, отчества или других данных — повод обратиться в налоговую. Физические лица в таких случаях обязаны своевременно обновлять данные, указанные в учетной карточке налогоплательщика.

На подачу заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц отводится один месяц со дня возникновения таких изменений. Для обновления данных необходимо подать заявление по форме № 5ДР и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Налогоплательщик может обратиться в любой налоговый орган лично или поручить представителю подать заявление. Однако в последнем случае необходимо подготовить соответствующие документы, в том числе заверенную нотариусом доверенность.

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Дополнительные документы к заявлению

Для обновления данных также необходимо предоставить документы, подтверждающие изменения.

Например, в случае смены места жительства можно приложить:

выписку из реестра территориальной общины;

паспорт гражданина Украины в форме книжечки;

временное удостоверение гражданина Украины.

Внутренне перемещенные лица могут подтвердить место жительства, представив справку о постановке на учет ВПЛ.

Как подать заявление

Физическое лицо может подать заявление по форме № 5ДР в бумажном или электронном виде — через "Электронный кабинет" на сайте налоговой службы или мобильное приложение "Дія".

В электронной форме заявление необходимо подать вместе с копиями документов, необходимых для внесения изменений в реестр. Обновление данных происходит в течение 3 рабочих дней.

В Государственной налоговой службе подчеркивают, что своевременное обновление персональных данных — не простая формальность, а важная процедура, которая помогает избежать недоразумений при получении налоговых услуг.

На что еще стоит обратить внимание

Недавно Новини.LIVE писали о наказании за налоговые долги. Наличие задолженности перед налоговым органом может стать поводом для возбуждения исполнительного производства. Это может привести к блокировке счетов должника, принудительному списанию средств, аресту имущества и другим ограничениям.

Также Новини.LIVE сообщали о порядке уплаты налогов при продаже имущества. Если гражданин осуществляет первую продажу квартиры или автомобиля за год, операция не облагается налогом. Со следующих продаж уже удерживаются НДФЛ и военный сбор.