Жінка з документами у податковій. Фото: УНІАН

Українці повинні вчасно сплачувати податки, декларувати доходи та подавати звітність про підприємницьку діяльність, однак це далеко не всі зобов'язання, які можуть виникнути перед податковою службою. У певних випадках громадянам необхідно у 30-денний термін оновити дані, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Про це повідомляє Державна податкова служба України у Полтавській області, передають Новини.LIVE.

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Кому та коли потрібно оновлювати дані

Переїзд на нове місце проживання, зміна імені, прізвища, по батькові або інших даних — привід звернутися до податкової. Фізичні особи у таких випадках зобов'язані вчасно оновлювати дані, зазначені в обліковій картці платника податків.

На подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб відводиться один місяць із дня виникнення таких змін. Для оновлення даних потрібно подати заяву за формою № 5ДР та паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Платник може звернутися до будь-якого податкового органу особисто або попросити передати заяву представника. Однак в останньому випадку необхідно підготувати відповідні документи, у тому числі засвідчену нотаріусом довіреність.

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Додаткові документи до заяви

Для оновлення даних також необхідно надати документи, які підтверджують зміни.

Наприклад, у разі зміни проживання можна додати:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт громадянина України у формі книжечки;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Внутрішньо переміщені особи можуть підтвердити місце проживання, подавши довідку про взяття на облік ВПО.

Як подати заяву

Фізична особа може подати заяву за формою № 5ДР у паперовому або електронному вигляді — через "Електронний кабінет" на сайті податкової або мобільний застосунок "Дія".

В електронній формі заяву потрібно подати разом із копіями документів, які необхідні для внесення змін до реєстру. Оновлення даних відбувається протягом 3 робочих днів.

У Державній податковій службі наголошують, що своєчасне оновлення персональних даних не проста формальність, а важлива процедура, яка допомагає уникнути непорозумінь під час отримання податкових послуг.

На що ще варто звернути увагу

Нещодавно Новини.LIVE писали про покарання за податкові борги. Наявність заборгованості перед податковим органом може стати приводом для відкриття виконавчого провадження. Це може обернутися блокуванням рахунків боржника, примусовим списанням коштів, арештом майна та інших обмежень.

Також Новини.LIVE повідомляли про порядок сплати податків під час продажу майна. Якщо громадянин здійснює перший продаж квартири або авто за рік, операція не оподатковується. З наступних продажів вже вираховують ПДФО та військовий збір.