Экономный тариф от Киевстара, Vodafone или lifecell – что подключить в 2025

Магазин Vodafone в Днепре. Фото: Google Maps

Многие украинцы пользуются домашним Интернетом и хотят экономить на тарифных планах от операторов. Некоторые компании предлагают комбинировать связь с другими популярными сервисами для максимальной экономии. Например, абоненты Vodafone могут подключить комплексный мобильный тариф с большой скидкой.

Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.

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Как сэкономить на тарифе Vodafone

Услуги Киевстара, Vodafone и lifecell значительно подорожали в конце 2024 — начале 2025 года. Тарифные планы стоят больше, поэтому украинцам необходимо позаботиться об экономии, чтобы не переплачивать. Хорошим вариантом для пользователей, которые намерены активировать доступ к домашнему Интернету, является линейка GigaCombo.

Тарифы стоят 250 грн в месяц (обычный пакет и Pro), но это акционная стоимость в течение первых трех месяцев. Начиная с четвертого месяца абоненты будут платить 350 и 425 грн соответственно. За такие деньги клиенты оператора получат:

безлимитный мобильный трафик;

безлимитный домашний Интернет (50 ГБ на максимальной скорости, далее — 0,8 Мбит/с);

неограниченное количество минут на разговоры в сети Vodafone;

500 или 1 000 минут на звонки по Украине;

50 минут на разговоры с абонентами в 16 странах.

Линейка тарифов GigaCombo от Vodafone. Фото: скриншот

Пользователи тарифа GigaCombo Pro еще получат доступ к 270+ каналам и 6 000+ фильмов, сериалов/мультфильмов с Vodafone TV. В компании заверили, что клиенты экономят до 50% с комбинированным тарифным планом, поскольку нет необходимости отдельно подключать сервисы.

Стоит отметить, что домашний Интернет в GigaCombo предоставляется по технологии GPON. Скорость передачи данных достигает 1 Гбит/с. Такой показатель в 10 раз превышает скорость обычного покрытия (100 Мбит/с). Технология гарантирует надежный сигнал в любое время суток, но только при наличии сетевого оборудования, поддерживающего такую передачу данных.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абонентов lifecell начали переводить на новые тарифные планы, поскольку их привычные пакеты услуг полностью отключили. Украинцам поступали оповещения от мобильного оператора о замене тарифа на более дорогой. Далеко не всем клиентам понравился принудительный перевод.

Также мы писали, что абоненты могут немало сэкономить на мобильной связи и Интернете, подключив общий семейный тарифный план. Все пользователи будут иметь доступ к единому объему минут на разговоры, трафика и сообщений.