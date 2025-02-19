Економний тариф від Київстару, Vodafone чи lifecell – що підключити у 2025

Магазин Vodafone у Дніпрі. Фото: Google Maps

Чимало українців користуються домашнім Інтернетом і хочуть економити на тарифних планах від операторів. Деякі компанії пропонують комбінувати зв'язок з іншими популярними сервісами для максимальної економії. Наприклад, абоненти Vodafone мають змогу підключити комплексний мобільний тариф із великою знижкою.

Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

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Як зекономити на тарифі Vodafone

Послуги Київстару, Vodafone та lifecell значно подорожчали наприкінці 2024 — на початку 2025 року. Тарифні плани коштують більше, тож українцям необхідно подбати про економію, аби не переплачувати. Хорошим варіантом для користувачів, які мають намір активувати доступ до домашнього Інтернету, є лінійка GigaCombo.

Тарифи коштують 250 грн на місяць (звичайний пакет і Pro), але це акційна вартість протягом перших трьох місяців. Починаючи з четвертого місяця абоненти платитимуть 350 і 425 грн відповідно. За такі гроші клієнти оператора отримають:

безлімітний мобільний трафік;

безлімітний домашній Інтернет (50 ГБ на максимальній швидкості, далі — 0,8 Мбіт/с);

необмежену кількість хвилин на розмови в мережі Vodafone;

500 або 1 000 хвилин на дзвінки по Україні;

50 хвилин на розмови з абонентами в 16 країнах.

Лінійка тарифів GigaCombo від Vodafone. Фото: скриншот

Користувачі тарифу GigaCombo Pro ще отримають доступ до 270+ каналів та 6 000+ фільмів, серіалів/мультфільмів з Vodafone TV. В компанії запевнили, що клієнти економлять до 50% з комбінованим тарифним планом, оскільки немає необхідності окремо підключати сервіси.

Варто зауважити, що домашній Інтернет у GigaCombo надається за технологією GPON. Швидкість передачі даних досягає 1 Гбіт/с. Такий показник у 10 разів перевищує швидкість звичайного покриття (100 Мбіт/с). Технологія гарантує надійний сигнал у будь-який час доби, але тільки за наявності мережевого обладнання, що підтримує таку передачу даних.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абонентів lifecell почали переводити на нові тарифні плани, оскільки їх звичні пакети послуг повністю відключили. Українцям надходили сповіщення від мобільного оператора про заміну тарифу на більш дорогий. Далеко не всім клієнтам сподобалося примусове переведення.

Також ми писали, що абоненти можуть чимало зекономити на мобільному зв’язку та Інтернеті, підключивши спільний сімейний тарифний план. Всі користувачі матимуть доступ до єдиного обсягу хвилин на розмови, трафіку та повідомлень.