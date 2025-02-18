Тарифи lifecell 2025 – які сервіси мобільний оператор закриє в лютому

Клієнтка в магазині lifecell. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор почав закриття багатьох тарифних планів і переведення абонентів на умови інших пакетів послуг. lifecell оголосив про масштабні нововведення в лютому, серед яких — відмова від подальшого обслуговування великої кількості тарифів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани lifecell закриє.

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Відмова від тарифів

Компанія попереджала клієнтів, що у період з 17 лютого по 20 березня 2025 року чимало пакетів послуг стануть недоступні для підключення та обслуговування. Йдеться про десятки сервісів, зокрема:

"Шкільний Лайф";

"BiP Жара";

"Смарт М";

"Platinum Лайф 2020";

"Premium";

"Лайфхак Контракт";

"Комфорт";

"Ґаджет 2020";

"Смарт Лайф 2020";

"Інтернет Жара";

"Свобода Плюс" тощо.

Абонентів будуть обслуговувати на умовах інших тарифних планів, про що вони отримають повідомлення на смартфон. Декому з українців вже почали надходити сповіщення про оновлення, причому умови виявилися зовсім невигідними. Адже бюджетні сервіси запропонували замінити дорогими, наприклад, на "Platinum Лайф" за 600 грн на місяць.

lifecell закриє багато тарифних планів у лютому-березні 2025. Фото: скриншот

Українці можуть безплатно перейти на інший тариф за потреби до 20 квітня 2025 року. Але вибір невеликий, оскільки lifecell залишив активними невелику кількість сервісів. На офіційному сайті мобільного оператора в розділі "Тарифні плани" залишилося лише чотири пропозиції, інші опинилися в архіві, тобто вони недоступні для нових підключень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти можуть обрати пакети послуг із різним наповненням, підходящим під індивідуальні потреби. Наприклад, є багато тарифів із безлімітним мобільним трафіком від Київстару, Vodafone та lifecell на різний гаманець.

Також ми писали, що члени родини можуть економити на мобільних тарифах, підключаючи один пакет послуг на всіх. Батькам і дітям дозволяють ділитися хвилинами на розмови, доступом до мережі Інтернет і повідомленнями, активувавши один тарифний план.