Тарифы lifecell 2025 – какие сервисы мобильный оператор закроет в феврале

Клиентка в магазине lifecell. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор начал закрытие многих тарифных планов и перевод абонентов на условия других пакетов услуг. lifecell объявил о масштабных нововведениях в феврале, среди которых — отказ от дальнейшего обслуживания большого количества тарифов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы lifecell закроет.

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Отказ от тарифов

Компания предупреждала клиентов, что в период с 17 февраля по 20 марта 2025 года многие пакеты услуг станут недоступны для подключения и обслуживания. Речь идет о десятках сервисов, в частности:

"Школьный Лайф";

"BiP Жара";

"Смарт М";

"Platinum Лайф 2020";

"Premium";

"Лайфхак Контракт";

"Комфорт";

"Гаджет 2020";

"Смарт Лайф 2020";

"Интернет Жара";

"Свобода Плюс" и другие.

Абонентов будут обслуживать на условиях других тарифных планов, о чем они получат уведомление на смартфон. Некоторым из украинцев уже начали приходить оповещения об обновлении, причем условия оказались совсем невыгодными. Ведь бюджетные сервисы предложили заменить дорогими, например, на "Platinum Лайф" за 600 грн в месяц.

lifecell закроет многие тарифные планы в феврале-марте 2025 года. Фото: скриншот

Украинцы могут бесплатно перейти на другой тариф при необходимости до 20 апреля 2025 года. Но выбор небольшой, поскольку lifecell оставил активными небольшое количество сервисов. На официальном сайте мобильного оператора в разделе "Тарифные планы" осталось лишь четыре предложения, остальные оказались в архиве, то есть они не доступны для новых подключений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты могут выбрать пакеты услуг с разным наполнением, подходящим под индивидуальные потребности. Например, есть много тарифов с безлимитным мобильным трафиком от Киевстара, Vodafone и lifecell на разный кошелек.

Также мы писали, что члены семьи могут экономить на мобильных тарифах, подключая один пакет услуг на всех. Родителям и детям позволяют делиться минутами на разговоры, доступом к сети Интернет и сообщениями, активировав один тарифный план.