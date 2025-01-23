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Самая дорогая порода собак на OLX — кого продают за 4 500 евро

23 января 2025 18:59
Елизавета Супивская - редактор
Купить собаку на OLX – какую породу продают за 4 500 евро (фото)
Собаки. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Некоторые украинцы в поисках домашнего любимца посещают приюты для животных или подбирают бездомных собак/котов. А кому-то нужны исключительно элитные породы из питомника. Немало объявлений о продаже элитарных щенков можно найти на специализированном портале OLX. Правда, цена животных достигает значительных высот и может сравниться со стоимостью автомобиля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самой дорогой породе собак на OLX.

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Померанский шпиц за 4 500 евро

Пользователь из Киева опубликовал объявление о продаже уникального представителя породы померанский шпиц. Девочку с нестандартным мраморным цветом шерсти и голубыми глазами можно приобрести за заоблачную как для животного сумму — 4 500 евро, то есть 196 000 грн.

"Фантастическая девочка влюбляет в себя с первого взгляда! Она имеет очень красивую длинную шубку и красивое личико с коротеньким носиком. Но изюминкой являются шикарные голубые глаза, которые встречаются раз на миллион! Она очень эксклюзивная. Прошу обращаться только серьезных людей. Цена указана верно", — говорится в описании.

Самая дорогая порода собак на OLX — кого продают за 4 500 евро - фото 1
Померанский шпиц за 4 500 евро на OLX. Фото: скриншот

Что известно о породе собак

Померанский шпиц характеризуется небольшим размером, пушистой шерстью и живым характером. Не зря животных называют декоративными, ведь из-за компактности их часто носят на руках и даже в сумочках. Вес взрослых собак достигает максимум 2-4 кг.

Характер померанских шпицев не доставляет хлопот хозяевам. Они хоть и активны, однако не требуют непрерывного внимания. Легко поддаются дрессировке и изучению команд, находят общий язык с незнакомыми людьми, хорошо адаптируются к жизни в квартире.

Единственная сложность — нужно регулярно расчесывать хвостатых и тщательно ухаживать за шерстью, чтобы она не спутывалась. Рекомендуется пользоваться услугами грумера, так как самостоятельно привести внешний вид померанца в порядок может быть трудно.

Возникает вопрос, оправдана ли цена 4 500 евро за щенка. На OLX продают других представителей породы значительно дешевле, украинцы могут купить собаку даже за 5 000-7 000 грн. Средняя стоимость зафиксировалась на уровне 500 долларов, но сумма зависит от родословной, возраста животного, а также репутации заводчика.

 

Самая дорогая порода собак на OLX — кого продают за 4 500 евро - фото 2
Собаки породы померанский шпиц на OLX. Фото: скриншот

Напомним, титул самой модной породы собак в Украине завоевал йоркширский терьер. Этих животных полюбили за элегантный внешний вид и компактные размеры. В то же время щенки могут похвастаться активным и любознательным характером.

Также мы писали, что некоторые популярные породы собак характеризуются высоким уровнем сообразительности. Например, пудели, доберманы и золотистые ретриверы известны своей способностью быстро адаптироваться к различным ситуациям и даже принимать самостоятельные решения.

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