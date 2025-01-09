Найпопулярніша порода собаки в Україні, яка потребує особливого догляду

Cобаки. Фото: Freepik

Йоркширський тер’єр — це наймодніша порода, яка завоювала серця багатьох завдяки своїй елегантній зовнішності та компактним розмірам. Але за красою ховається активний і допитливий характер.

Новини.LIVE розповість, що про цю породу собак варто знати.

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Ці собаки люблять увагу, інколи бувають впертими, але завжди залишаються відданими господарям. Йорки — це не просто декоративні собачки, вони мають силу волі та можуть постояти за себе.

Як доглядати за йоркширським тер’єром

Йоркширський тер’єр. Фото: Freepik

Щоб ваш йорк завжди мав розкішний вигляд, йому потрібен ретельний і, відверто кажучи, недешевий догляд. Шерсть йорка, яка нагадує людське волосся, не линяє, але потребує регулярного стриження, розчісування та миття.

До щоденного догляду входить:

Протирання очей ватним диском, змоченим у воді.

Розчісування шерсті по всьому тілу, включаючи мордочку.

Чищення зубів, щоб уникнути дорогих проблем із зубами та яснами.

Йорки — це крихкі собаки, тому з ними потрібно поводитися дуже дбайливо. Особливо слід обмежити їхній контакт із маленькими дітьми.

Песики. Фото: Freepik

Годування

Йорки відомі своєю вибагливістю в їжі. Щоб підтримувати їхній стильний вигляд та здоров’я, потрібен якісний і збалансований раціон. У меню мають бути вітаміни, які забезпечують блиск шерсті та загальну активність.

Здоров’я

Попри активність, йорки схильні до деяких захворювань:

Проблеми із зубами та яснами.

Гіпоглікемія (особливо у щенят).

Колапс трахеї та інші респіраторні проблеми.

Регулярні огляди у ветеринара та вакцинація — обов’язкові, якщо ви хочете забезпечити своєму улюбленцю довге життя.

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