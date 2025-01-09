Самая популярная порода собаки в Украине, которая требует особого ухода

Собаки. Фото: Freepik

Йоркширский терьер — это самая модная порода, которая завоевала сердца многих благодаря своей элегантной внешности и компактным размерам. Но за красотой скрывается активный и любознательный характер.

Новини.LIVE расскажет, что об этой породе собак стоит знать.

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Эти собаки любят внимание, иногда бывают упрямыми, но всегда остаются преданными хозяевам. Йорки — это не просто декоративные собачки, они обладают силой воли и могут постоять за себя.

Как ухаживать за йоркширским терьером

Йоркширский терьер. Фото: Freepik

Чтобы ваш йорк всегда имел роскошный вид, ему нужен тщательный и, откровенно говоря, недешевый уход. Шерсть йорка, которая напоминает человеческие волосы, не линяет, но нуждается в регулярной стрижке, расчесывании и мытье.

В ежедневный уход входит:

Протирание глаз ватным диском, смоченным в воде.

Расчесывание шерсти по всему телу, включая мордочку.

Чистка зубов, чтобы избежать дорогостоящих проблем с зубами и деснами.

Йорки — это хрупкие собаки, поэтому с ними нужно обращаться очень бережно. Особенно следует ограничить их контакт с маленькими детьми.

Песики. Фото: Freepik

Кормление

Йорки известны своей прихотливостью в еде. Чтобы поддерживать их стильный вид и здоровье, нужен качественный и сбалансированный рацион. В меню должны быть витамины, которые обеспечивают блеск шерсти и общую активность.

Здоровье

Несмотря на активность, йорки подвержены некоторым заболеваниям:

Проблемы с зубами и деснами.

Гипогликемия (особенно у щенков).

Коллапс трахеи и другие респираторные проблемы.

Регулярные осмотры у ветеринара и вакцинация — обязательны, если вы хотите обеспечить своему любимцу долгую жизнь.

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