Самая популярная порода собаки в Украине, которая требует особого ухода

Самая модная порода собак в Украине — почему все ее выбирают
Йоркширский терьер — это самая модная порода, которая завоевала сердца многих благодаря своей элегантной внешности и компактным размерам. Но за красотой скрывается активный и любознательный характер.
Новини.LIVE расскажет, что об этой породе собак стоит знать.
Эти собаки любят внимание, иногда бывают упрямыми, но всегда остаются преданными хозяевам. Йорки — это не просто декоративные собачки, они обладают силой воли и могут постоять за себя.
Как ухаживать за йоркширским терьером
Чтобы ваш йорк всегда имел роскошный вид, ему нужен тщательный и, откровенно говоря, недешевый уход. Шерсть йорка, которая напоминает человеческие волосы, не линяет, но нуждается в регулярной стрижке, расчесывании и мытье.
В ежедневный уход входит:
- Протирание глаз ватным диском, смоченным в воде.
- Расчесывание шерсти по всему телу, включая мордочку.
- Чистка зубов, чтобы избежать дорогостоящих проблем с зубами и деснами.
Йорки — это хрупкие собаки, поэтому с ними нужно обращаться очень бережно. Особенно следует ограничить их контакт с маленькими детьми.
Кормление
Йорки известны своей прихотливостью в еде. Чтобы поддерживать их стильный вид и здоровье, нужен качественный и сбалансированный рацион. В меню должны быть витамины, которые обеспечивают блеск шерсти и общую активность.
Здоровье
Несмотря на активность, йорки подвержены некоторым заболеваниям:
- Проблемы с зубами и деснами.
- Гипогликемия (особенно у щенков).
- Коллапс трахеи и другие респираторные проблемы.
Регулярные осмотры у ветеринара и вакцинация — обязательны, если вы хотите обеспечить своему любимцу долгую жизнь.
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