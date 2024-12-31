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Еліта серед хвостатих — які породи собак дорого продають на OLX

31 грудня 2024 17:38
Єлизавета Супівська - редактор
Купити собаку на OLX – які породи найдорожчі та скільки коштують
Собаки на прогулянці. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Чимало українців продають і купують домашніх тварин на спеціалізованих сайтах. Зокрема, на OLX можна знайти багато оголошень від продавців, які шукають нових господарів чотирилапим улюбленцям. Деякі елітні породи коштують захмарно, доводиться віддавати за собаку чи кота тисячі доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують найдорожчі породи собак на OLX.

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Королівський пекінес

Порода походить з Китаю: пекінесів обожнювали імператори, тож собак вважали священними. Вони символізували велич, гідність та багатовікову історію. За виглядом тварини нічим унікальним не відзначилися: мають довгу густу шерсть, плоску мордочку з великою кількістю зморшок, різне забарвлення. У висоту досягають 15-23 см, а середня вага становить від 3 до 6 кг. Зазвичай королівські пекінеси не коштують надто дорого, але власник цього пухнастика встановив на OLX ціну 4 500 євро, тобто майже 200 000 грн.

Еліта серед хвостатих – які породи собак дорого продають на OLX - фото 1
Королівський пекінес. Фото: скриншот

Німецька вівчарка

Знову таки, не унікальна порода, але коштує в мережі Інтернет захмарно. В оголошенні на OLX йдеться, що це особлива дівчинка, якій навіть зробили офіційний генетичний тест на дегенеративну мієлопатію в Німеччині (прогресуюче захворювання, що призводить до паралічу задніх кінцівок, а інколи — всієї опорно-рухової системи).

За твердженням власника, собака має ласкавий і грайливий характер, любить іграшки, підходить для утримання у квартирі. Коштує 4 500 доларів, тобто 190 000 грн.

Еліта серед хвостатих – які породи собак дорого продають на OLX - фото 2
Німецька вівчарка. Фото: скриншот

Померанський шпіц

Декоративна порода собак, відома пухнастою шерстю і мініатюрним розміром. Її люблять за грайливість, енергійність, привабливий зовнішній вигляд. Шпіц може вирости до 22 см, його вага зазвичай не виходить за межі 3,5 кг. Потребує регулярного догляду — розчісування кілька разів на тиждень, а під час линьки — щодня. Зважайте на голосистість собаки: завдяки охоронному інстинкту схильний часто гавкати на незнайомців. Придбати чотирилапого на OLX можна за 180 000 грн.

Еліта серед хвостатих – які породи собак дорого продають на OLX - фото 3
Померанський шпіц. Фото: скриншот

Нагадаємо, штучний інтелект поділився власним баченням, які породи собак найгарніші та найпопулярніші в Україні. Він згенерував зображення, виділивши з усіх відомих порід німецьку вівчарку, золотистого ретривера і сибірського хаскі.

Також ми писали, що на OLX продають котів елітних порід. Британська золота шиншила, каракет і саванна коштують чималих грошей. Власникам доведеться віддати за чотирилапого улюбленця тисячі доларів або євро.

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14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

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