Купить собаку на OLX – какие породы самые дорогие и сколько стоят

Собаки на прогулке. Фото: Unsplash

Многие украинцы продают и покупают домашних животных на специализированных сайтах. В частности на OLX можно найти много объявлений от продавцов, которые ищут новых хозяев четырехлапым любимцам. Некоторые элитные породы стоят заоблачно, приходится отдавать за собаку или кота тысячи долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят самые дорогие породы собак на OLX.

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Королевский пекинес

Порода происходит из Китая: пекинесов обожали императоры, поэтому собак считали священными. Они символизировали величие, достоинство и многовековую историю. По виду животные ничем уникальным не отличились: имеют длинную густую шерсть, плоскую мордочку с большим количеством морщин, разный окрас. В высоту достигают 15-23 см, а средний вес составляет от 3 до 6 кг. Обычно королевские пекинесы не стоят слишком дорого, но владелец этого пушистика установил на OLX цену 4 500 евро, то есть почти 200 000 грн.

Королевский пекинес. Фото: скриншот

Немецкая овчарка

Опять же, не уникальная порода, но стоит в сети Интернет заоблачно. В объявлении на OLX говорится, что это особая девочка, которой даже провели официальный генетический тест на дегенеративную миелопатию в Германии (прогрессирующее заболевание, приводящее к параличу задних конечностей, а иногда — всей опорно-двигательной системы).

По утверждению владельца, собака имеет ласковый и игривый характер, любит игрушки, подходит для содержания в квартире. Стоит 4 500 долларов, то есть 190 000 грн.

Немецкая овчарка. Фото: скриншот

Померанский шпиц

Декоративная порода собак, известная пушистой шерстью и миниатюрным размером. Ее любят за игривость, энергичность, привлекательный внешний вид. Шпиц может вырасти до 22 см, его вес обычно не выходит за пределы 3,5 кг. Нуждается в регулярном уходе — расчесывание несколько раз в неделю, а во время линьки — каждый день. Обратите внимание на голосистость собаки: благодаря охранному инстинкту склонна часто лаять на незнакомцев. Купить четырехлапого на OLX можно за 180 000 грн.

Померанский шпиц. Фото: скриншот

Напомним, искусственный интеллект поделился собственным видением, какие породы собак самые красивые и популярные в Украине. Он сгенерировал изображение, выделив из всех известных пород германскую овчарку, золотистого ретривера и сибирского хаски.

Также мы писали, что на OLX продают кошек элитных пород. Британская золотая шиншилла, каракет и саванна стоят немалых денег. Владельцам придется отдать за четырехлапого любимца тысячи долларов или евро.