Купити собаку на OLX – яку породу продають за 4 500 євро (фото)

Собаки. Фото: Pexels

Деякі українці в пошуках домашнього улюбленця відвідують притулки для тварин чи підбирають безпритульних собак/котів. А комусь потрібні виключено елітні породи з розплідника. Чимало оголошень про продаж елітарних цуценят можна знайти на спеціалізованому порталі OLX. Щоправда, ціна тварин досягає значних висот і може зрівнятися з вартістю автомобіля.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдорожчу породу собак на OLX.

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Померанський шпіц за 4 500 євро

Користувач із Києва опублікував оголошення про продаж унікального представника породи померанський шпіц. Дівчинку з нестандартним мармуровим кольором шерсті та блакитними очима можна придбати за захмарну як для тварини суму — 4 500 євро, тобто 196 000 грн.

"Фантастична дівчинка закохує у себе з першого погляду! Вона має дуже красиву довгу шубку та красиве личко з коротеньким носиком. Але родзинкою є шикарні блакитні очі, які зустрічаються раз на мільйон! Вона дуже ексклюзивна. Прошу звертатися лише серйозних людей. Ціна вказана вірно", — йдеться в описі.

Померанський шпіц за 4 500 євро на OLX. Фото: скриншот

Що відомо про породу собак

Померанський шпіц характеризується невеликим розміром, пухнастою шерстю та жвавим характером. Не дарма тваринок називають декоративними, адже через компактність їх часто носять на руках і навіть у сумочках. Вага дорослих собак досягає максимум 2-4 кг.

Характер померанських шпіців не завдає клопоту господарям. Вони хоч і активні, проте не вимагають безперервної уваги. Легко піддаються дресируванню і вивченню команд, знаходять спільну мову з незнайомими людьми, добре адаптуються до життя в квартирі.

Єдина складність — потрібно регулярно розчісувати хвостатих і ретельно доглядати за шерстю, аби вона не сплутувалася. Рекомендується користуватися послугами грумера, бо самостійно привести зовнішній вигляд померанця до ладу може бути важко.

Постає питання, чи виправдана ціна 4 500 євро за цуценя. На OLX продають інших представників породи значно дешевше, українці можуть купити собаку навіть за 5 000-7 000 грн. Середня вартість зафіксувалася на рівні 500 доларів, але сума залежить від родоводу, віку тварини, а також репутації заводчика.

Собаки породи померанський шпіц на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, титул наймоднішої породи собак в Україні завоював йоркширський тер’єр. Цих тваринок полюбили за елегантний зовнішній вигляд і компактні розміри. Водночас цуценята можуть похвалитися активним та допитливим характером.

Також ми писали, що деякі популярні породи собак характеризуються високим рівнем кмітливості. Наприклад, пуделі, добермани та золотисті ретривери відомі своєю здатністю швидко адаптуватися до різних ситуацій і навіть приймати самостійні рішення.