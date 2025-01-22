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Найпопулярніші і розумні породи собак, які всі обожнюють

22 січня 2025 09:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Топ кмітливих порід собак, які стали модними у 2025 році
Собаки. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Собаки — це не просто улюбленці, а справжні друзі, які завжди готові підтримати, розвеселити та здивувати своїм розумом. Деякі породи собак особливо виділяються своєю кмітливістю, легко навчаються нового, швидко адаптуються до різних ситуацій і навіть здатні приймати самостійні рішення. 

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Пудель 

Попри свій елегантний вигляд, пуделі — дуже розумні й здібні собаки. Вони швидко запам’ятовують команди та з великим інтересом вчаться новим трюкам. Пуделі обожнюють спілкування, тому добре ладнають з дітьми та стають чудовими друзями для всієї родини. А ще ця порода вважається гіпоалергенною, що особливо важливо для людей, які люблять собак, але мають алергію. 

Пуделі дуже добре підходять для сім'ї
Пуделі. Фото з Instagram

Доберман 

Добермани відомі як чудові охоронці, але це далеко не єдина їхня перевага. Ці собаки дуже розумні, кмітливі та швидко засвоюють нові навички. Вони сміливі, енергійні та завжди готові захищати своїх власників. При правильному вихованні доберман стає ніжним і відданим членом родини, який дарує тепло й захист. 

Добермани - одна з найвідданніших собак
Доберман. Фото з Instagram 

Золотистий ретривер 

Ця порода заслужено вважається однією з найрозумніших. Золотисті ретривери легко вчаться нового, прекрасно запам’ятовують команди та дуже чутливі до людських емоцій. Вони добрі, лагідні й завжди готові підтримати гру чи просто побути поруч.

Золостий ретривер роками є однією з популярних собак
Золотистий ретривер. Фото з Instagram

Їх часто вибирають як собак-помічників, адже вони надійні, спокійні та швидко розуміють, чого від них хочуть. 

Раніше ми писали про те, яка порода кота найбільш популярна.

Також ми повідомляли, на які модні хобі з TikTok варто звернути увагу.

тварини мода тренди породи собак 2025 рік

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09:26 Пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів

09:12 Смартфон повністю завис — 6 причин і що з цим робити

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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