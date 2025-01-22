Топ кмітливих порід собак, які стали модними у 2025 році

Собаки. Фото: Freepik

Собаки — це не просто улюбленці, а справжні друзі, які завжди готові підтримати, розвеселити та здивувати своїм розумом. Деякі породи собак особливо виділяються своєю кмітливістю, легко навчаються нового, швидко адаптуються до різних ситуацій і навіть здатні приймати самостійні рішення.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Пудель

Попри свій елегантний вигляд, пуделі — дуже розумні й здібні собаки. Вони швидко запам’ятовують команди та з великим інтересом вчаться новим трюкам. Пуделі обожнюють спілкування, тому добре ладнають з дітьми та стають чудовими друзями для всієї родини. А ще ця порода вважається гіпоалергенною, що особливо важливо для людей, які люблять собак, але мають алергію.

Пуделі. Фото з Instagram

Доберман

Добермани відомі як чудові охоронці, але це далеко не єдина їхня перевага. Ці собаки дуже розумні, кмітливі та швидко засвоюють нові навички. Вони сміливі, енергійні та завжди готові захищати своїх власників. При правильному вихованні доберман стає ніжним і відданим членом родини, який дарує тепло й захист.

Доберман. Фото з Instagram

Золотистий ретривер

Ця порода заслужено вважається однією з найрозумніших. Золотисті ретривери легко вчаться нового, прекрасно запам’ятовують команди та дуже чутливі до людських емоцій. Вони добрі, лагідні й завжди готові підтримати гру чи просто побути поруч.

Золотистий ретривер. Фото з Instagram

Їх часто вибирають як собак-помічників, адже вони надійні, спокійні та швидко розуміють, чого від них хочуть.

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