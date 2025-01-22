Топ сообразительных пород собак, которые стали модными в 2025 году

Собаки. Фото: Freepik

Собаки — это не просто любимцы, а настоящие друзья, которые всегда готовы поддержать, развеселить и удивить своим умом. Некоторые породы собак особенно выделяются своей сообразительностью, легко обучаются новому, быстро адаптируются к различным ситуациям и даже способны принимать самостоятельные решения.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Пудель

Несмотря на свой элегантный вид, пудели — очень умные и способные собаки. Они быстро запоминают команды и с большим интересом учатся новым трюкам. Пудели обожают общение, поэтому хорошо ладят с детьми и становятся отличными друзьями для всей семьи. А еще эта порода считается гипоаллергенной, что особенно важно для людей, которые любят собак, но имеют аллергию.

Пудели. Фото из Instagram

Доберман

Доберманы известны как отличные охранники, но это далеко не единственное их преимущество. Эти собаки очень умные, сообразительные и быстро усваивают новые навыки. Они смелые, энергичные и всегда готовы защищать своих владельцев. При правильном воспитании доберман становится нежным и преданным членом семьи, который дарит тепло и защиту.

Доберман. Фото из Instagram

Золотистый ретривер

Эта порода заслуженно считается одной из самых умных. Золотистые ретриверы легко учатся новому, прекрасно запоминают команды и очень чувствительны к человеческим эмоциям. Они добрые, ласковые и всегда готовы поддержать игру или просто побыть рядом.

Золотистый ретривер. Фото из Instagram

Его часто выбирают в качестве собак-помощников, ведь они надежны, спокойны и быстро понимают, чего от них хотят.

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