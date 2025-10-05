Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Надбавки учителям — кому с октября будут доплачивать 4000 грн

Надбавки учителям — кому с октября будут доплачивать 4000 грн

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 16:21
Некоторым учителям будут доплачивать 4 тыс. грн ежемесячно — кто с октября будет получать надбавку
Учительница проводит урок. Фото: УНИАН

Некоторые украинские учителя ежемесячно будут получать дополнительно по 4 000 гривен. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

О том, кому из учителей будут доплачивать и когда начнут поступать деньги, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Реклама
Читайте также:

Кто будет получать доплату с октября 2025 года

Работа педагогов во время войны приобретает особое значение, ведь именно они воспитывают поколение, которое будет формировать будущее Украины. В то же время их деятельность становится значительно сложнее из-за постоянных обстрелов, особенно в прифронтовых районах.

"Во время войны, когда враг стремится разрушить наше будущее, роль украинских учителей становится чрезвычайно важной. Ведь именно они формируют поколение, которое будет развивать страну. В то же время работать сейчас крайне сложно — особенно под обстрелами в прифронтовых населенных пунктах", — подчеркнула премьер-министр Свириденко.

Как сообщила она, около 25 тысяч педагогов, работающих в 84 прифронтовых общинах, будут получать ежемесячную надбавку в размере 4 000 гривен (после уплаты налогов). Речь идет об учебных заведениях в таких областях:

  1. Сумская.
  2. Донецкая.
  3. Луганская.
  4. Запорожская.
  5. Харьковская.
  6. Херсонская.
  7. Черниговская.
  8. Николаевская.
  9. Днепропетровская.

Дополнительные средства начнут выплачивать уже в октябре, с учетом работы с 1 сентября. Кроме того, в госбюджете на 2026 год заложено повышение зарплат педагогических работников на 50%.

Ранее мы писали, что в Украине тема зарплат учителей всегда остается противоречивой, тогда как в ЕС педагогов ценят и обеспечивают достойной оплатой. Европейские правительства вкладывают в развитие образования, удерживая специалистов благодаря высоким ставкам.

Также мы рассказывали, что украинская пенсионная система меняется. Теперь педагоги могут уйти на пенсию за выслугу лет только при достижении определенного возраста и наличии достаточного стажа, что усложнило досрочный выход на отдых.

образование учителя школы выплаты деньги
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации