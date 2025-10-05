Некоторым учителям будут доплачивать 4 тыс. грн ежемесячно — кто с октября будет получать надбавку

Учительница проводит урок. Фото: УНИАН

Некоторые украинские учителя ежемесячно будут получать дополнительно по 4 000 гривен. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

О том, кому из учителей будут доплачивать и когда начнут поступать деньги, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто будет получать доплату с октября 2025 года

Работа педагогов во время войны приобретает особое значение, ведь именно они воспитывают поколение, которое будет формировать будущее Украины. В то же время их деятельность становится значительно сложнее из-за постоянных обстрелов, особенно в прифронтовых районах.

"Во время войны, когда враг стремится разрушить наше будущее, роль украинских учителей становится чрезвычайно важной. Ведь именно они формируют поколение, которое будет развивать страну. В то же время работать сейчас крайне сложно — особенно под обстрелами в прифронтовых населенных пунктах", — подчеркнула премьер-министр Свириденко.

Как сообщила она, около 25 тысяч педагогов, работающих в 84 прифронтовых общинах, будут получать ежемесячную надбавку в размере 4 000 гривен (после уплаты налогов). Речь идет об учебных заведениях в таких областях:

Сумская. Донецкая. Луганская. Запорожская. Харьковская. Херсонская. Черниговская. Николаевская. Днепропетровская.

Дополнительные средства начнут выплачивать уже в октябре, с учетом работы с 1 сентября. Кроме того, в госбюджете на 2026 год заложено повышение зарплат педагогических работников на 50%.

Ранее мы писали, что в Украине тема зарплат учителей всегда остается противоречивой, тогда как в ЕС педагогов ценят и обеспечивают достойной оплатой. Европейские правительства вкладывают в развитие образования, удерживая специалистов благодаря высоким ставкам.

Также мы рассказывали, что украинская пенсионная система меняется. Теперь педагоги могут уйти на пенсию за выслугу лет только при достижении определенного возраста и наличии достаточного стажа, что усложнило досрочный выход на отдых.