Деяким вчителям доплачуватимуть 4 тис. грн щомісяця — хто з жовтня отримуватиме надбавку

Вчителька проводить урок. Фото: УНІАН

Деякі українські вчителі щомісяця отримуватимуть додатково по 4 000 гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Про те, кому з вчителів будуть доплачувати та коли почнуть надходити гроші, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Хто отримуватиме доплату з жовтня 2025 року

Робота педагогів у час війни набуває особливої ваги, адже саме вони виховують покоління, яке формуватиме майбутнє України. Водночас їхня діяльність стає значно складнішою через постійні обстріли, особливо у прифронтових районах.

"Під час війни, коли ворог прагне зруйнувати наше майбутнє, роль українських учителів стає надзвичайно важливою. Адже саме вони формують покоління, яке розбудовуватиме країну. Водночас працювати зараз вкрай складно — особливо під обстрілами у прифронтових населених пунктах", — наголосила прем’єр-міністерка Свириденко.

Як повідомила вона, близько 25 тисяч педагогів, що працюють у 84 прифронтових громадах, отримуватимуть щомісячну надбавку у розмірі 4 000 гривень (після сплати податків). Йдеться про навчальні заклади у таких областях:

Сумська. Донецька. Луганська. Запорізька. Харківська. Херсонська. Чернігівська. Миколаївська. Дніпропетровська.

Додаткові кошти почнуть виплачувати вже в жовтні, з урахуванням роботи з 1 вересня. Крім того, у держбюджеті на 2026 рік закладено підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.

