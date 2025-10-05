Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Надбавки вчителям — кому з жовтня доплачуватимуть 4000 грн

Надбавки вчителям — кому з жовтня доплачуватимуть 4000 грн

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 16:21
Деяким вчителям доплачуватимуть 4 тис. грн щомісяця — хто з жовтня отримуватиме надбавку
Вчителька проводить урок. Фото: УНІАН

Деякі українські вчителі щомісяця отримуватимуть додатково по 4 000 гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Про те, кому з вчителів будуть доплачувати та коли почнуть надходити гроші, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:

Хто отримуватиме доплату з жовтня 2025 року

Робота педагогів у час війни набуває особливої ваги, адже саме вони виховують покоління, яке формуватиме майбутнє України. Водночас їхня діяльність стає значно складнішою через постійні обстріли, особливо у прифронтових районах.

"Під час війни, коли ворог прагне зруйнувати наше майбутнє, роль українських учителів стає надзвичайно важливою. Адже саме вони формують покоління, яке розбудовуватиме країну. Водночас працювати зараз вкрай складно — особливо під обстрілами у прифронтових населених пунктах", — наголосила прем’єр-міністерка Свириденко.

Як повідомила вона, близько 25 тисяч педагогів, що працюють у 84 прифронтових громадах, отримуватимуть щомісячну надбавку у розмірі 4 000 гривень (після сплати податків). Йдеться про навчальні заклади у таких областях:

  1. Сумська.
  2. Донецька.
  3. Луганська.
  4. Запорізька.
  5. Харківська.
  6. Херсонська.
  7. Чернігівська.
  8. Миколаївська.
  9. Дніпропетровська.

Додаткові кошти почнуть виплачувати вже в жовтні, з урахуванням роботи з 1 вересня. Крім того, у держбюджеті на 2026 рік закладено підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.

Раніше ми писали, що в Україні тема зарплат учителів завжди залишається суперечливою, тоді як у ЄС педагогів цінують і забезпечують достойною оплатою. Європейські уряди вкладають у розвиток освіти, утримуючи фахівців завдяки високим ставкам.

Також ми розповідали, що українська пенсійна система змінюється. Тепер педагоги можуть піти на пенсію за вислугу років лише при досягненні певного віку та наявності достатнього стажу, що ускладнило достроковий вихід на відпочинок.

освіта вчителі школи виплати гроші
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації