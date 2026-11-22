Пассажирские автобусы. Фото: УНИАН

Украинцы могут отправиться на несколько дней в европейские города, не планируя при этом длительного отпуска. Туроператоры предлагают различные автобусные поездки из Украины в популярные европейские направления продолжительностью. В конце ноября открывается довольно много рождественских ярмарок, поэтому путешественники смогут ощутить настоящее зимнее чудо.

Новини.LIVE собрали подборку автобусных туров, которые подойдут для поездки на выходные.

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Куда можно поехать

Одно из туристических агентств предлагает несколько маршрутов, сочетающих посещение популярных европейских городов.

Вена и Прага — четырехдневное путешествие в две столицы. Стоимость тура начинается от 120 евро, что в гривневом эквиваленте составляет примерно 5 942 гривны. Это вариант для тех, кто хочет увидеть историческую архитектуру, центральные площади и самые известные достопримечательности Австрии и Чехии. Туроператор отмечает, что в стоимость входит одна ночь в отеле с системой «шведского стола».

Свободные даты для поездки Вена-Прага. Фото: скриншот

Будапешт на два дня. Тур продолжительностью четыре дня с одной ночевкой в отеле. Цена за одного человека составляет 110 евро, что составляет примерно 5 447 гривен. В Будапеште предусмотрена обзорная экскурсия, а среди дополнительных вариантов досуга — прогулка на кораблике по Дунаю и посещение термальных купален Сечени.

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Вид на Будапешт. Фото: TAStour

Прага и Дрезден — четыре дня путешествия по Чехии и Германии. Стоимость начинается от 175 евро за человека, что составляет примерно 8 665 гривен. Для тех, кто хочет больше времени на отдых, есть отдельная программа «Прага 3 ночи и Дрезден» без ночных переездов — от 195 евро, что составляет почти 10 000 гривен.

Куда можно поехать на три дня

Для более короткого путешествия туроператор предлагает маршруты продолжительностью три дня.

Один из них — Краков и парк развлечений Energylandia. Это вариант для тех, кто хочет совместить прогулку по польскому городу с посещением большого тематического парка. Есть возможность посетить Закопане, бывший концлагерь Освенцим. Стоимость путевки начинается от 160 евро, что составляет примерно 7 923 гривны.

Цены и ближайшие даты для этих двух программ необходимо уточнять в описаниях туров на сайте компании.

Откуда отправляются автобусы и что входит в стоимость

Основным городом отправления для большинства коротких туров является Львов. В зависимости от маршрута к группе можно присоединиться в Стрые, Мукачево, Ужгороде или Чопе.

Обычно в стоимость уже входит:

проезд на автобусе;

сопровождение руководителя группы;

медицинское страхование;

проживание в отеле с завтраком.

Однако все зависит от направления и ценовой политики.

Отдельно могут оплачиваться факультативные экскурсии, входные билеты, городской транспорт и туристический сбор. Поэтому перед бронированием стоит проверить не только цену тура, но и перечень дополнительных расходов.

Также нужно учитывать, что часть маршрутов предусматривает ночные переезды. Если важен комфорт, лучше выбирать программы без них, хотя такие путешествия могут стоить дороже.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что для поездки в Нидерланды необходимо будет уплатить повышенный туристический сбор. Из-за этого поездка в Амстердам может обойтись несколько дороже, чем путешественники могли ожидать. Сумму повысят аж на 16%.

Также Новини.LIVE сообщали о популярных направлениях отдыха в декабре. Туристы могут рассмотреть страну вечного лета, где температура не опускается ниже 20 градусов тепла. Пятидневная поездка может обойтись как минимум в 20 000 гривен.